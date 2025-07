Karol Cariola denuncia "persecución política" en su contra y apunta a "sectores de derecha" por su carrera al Senado por Valparaíso

Por emitir declaraciones "falsas, injuriosas y malintencionadas", la diputada Karol Cariola acudió hasta la Comisión de Ética de la Cámara para presentar una denuncia formal contra el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Ángel Becker, quien la acusó públicamente de ocultar cuentas bancarias y malutilizar recursos públicos.

Esto genero una nueva oleada de críticas hacia la parlamentaria del Partido Comunista (PC), quien durante el último año ha tenido que lidiar con un allanamiento en pleno proceso de parto; con filtraciones de chats privados; y un proceso judicial que –a su juicio– ha venido de la mano con informes policiales y procedimientos falsos, lo que ha significado que recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

DENUNCIA "PERSECUCIÓN POLÍTICA"

Y es que según la representante de la región Metropolitana en la Cámara Baja, este conjunto de situaciones vividas los últimos meses obedece a una persecución política en su contra, tal como lo aseveró en conversación con Puranoticia.cl.

"Yo creo que resulta evidente que aquí hay gente que está tratando de utilizar al Poder Judicial, la desinformación y las fake news para construir un caso político a partir de una intención política de generar un daño. Evidentemente ha habido una persecución política. Hoy ya se involucran a personas, incluso ha habido periodistas que han distorsionado la información públicamente diciendo que yo me opuse a que se abrieran mis cuentas bancarias para ocultar alguna información", sostuvo Cariola.

Las sospechas de persecución política contra la Diputada PC se fundan luego de ver que todas las acusaciones comenzaron a sólo tres días de oficializar su intención de competir por un cupo en el Senado por Valparaíso. "Realmente es muy desgastante y es terrible que se utiice el Poder Judicial con fines políticos, en vez de concentrarlo en la persecución de los delitos que tanto daño nos hacen como país. Pero se utiliza para hacer una persecución política. Me parece que eso es lamentable".

Ante la consulta de quién cree que estaría detrás de esta persecución política que denuncia, manifestó que "lo que he visto en las redes sociales y lo que he visto desde el punto de vista de los ataques públicos, estos vienen fundamentalmente desde sectores de derecha que tienen una intención. La Senatorial en la región de Valparaíso es muy importante para el país y va a ser una disputa electoral dura".

ACUSACIONES DE BECKER

Respecto al caso puntual de las acusaciones del diputado Becker, indicó que "miente en sus redes sociales para desprestigiarme con un objetivo político y tratando de acusarme de estar vinculada al mal uso de recursos públicos, pero no muestra ninguna prueba ni antecedentes. Yo creo que todo tiene un límite y cuando uno busca desprestigiar en base a mentiras, me parece que se sobrepasan todos los límites de la rigurosidad del periodismo, pero también de personas con responsabilidades públicas".

Luego, enfatizó en diálogo con Puranoticia.cl que "con esto se hace mucho daño y por eso es que al diputado Becker no se la vamos a dejar pasar. Lo llevamos a la Comisión de Ética por emitir declaraciones falsas y malintencionadas en mi contra, y estoy evaluando incluso algunas querellas judiciales, a propósito del daño que se ha hecho a mi honra porque me parece que son cosas que no podemos dejar pasar libremente, porque dañar a una persona públicamente no puede salir gratis".

Puntualmente acerca de las acusaciones, precisa que nunca se opuso a levantar el secreto bancario, sino que fue un tribunal, a solicitud de un fiscal y sin que ella se enterara. De hecho, afirma que sólo supo de aquello tiempo después de ocurrido el procedimiento: "Entonces, ¿cómo me voy a oponer a algo que no sabía?". En segundo término, plantea que siempre ha legislado a favor del levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, cuestión a la que el diputado Miguel Ángel Becker y la oposición entera se opuso.

REAFIRMA POSTURA

Por ello cree que con todas estas acusaciones "se daña la credibilidad y la honra porque se trata de poner una contradicción frente a la posición que he tomado respecto del narcotráfico y el crimen organizado. Pero además se miente descaradamente al decir que yo fui quien me opuse, cuando eso no fue así; fue un tribunal el que determinó que no habían antecedentes de delito y que era improcedente la solicitud; y fue el fiscal quien pidió expresamente que esta solicitud se hiciera sin mi conocimiento. Yo no sabía y el tribunal descartó hacerlo porque no habían antecedentes suficientes. ¿Por qué me responsabilizan de algo que no tengo nada que ver?".

Por último, ahondó en la denominada causa «Chinamart», donde fue acusada de haber realizado gestiones en favor de un empresario chino ante la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. "Acá ha habido una investigación que ha sido muy dañina porque ha habido filtraciones y porque hay un fiscal que no ha logrado mantener el secreto de la investigación. Tú sabes que cuando se viola el secreto de una investigación judicial, se comete un delito también. Hoy hay investigaciones en curso por violación de secreto y esperamos que lleguen a puerto porque todo tiene un límite y no puede ser posible que desprestigiar a una persona, mentir descaradamente, decir lo que se quiera en redes sociales o medios de comunicación, salga gratis".

