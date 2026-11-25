Una dura crítica a las declaraciones del seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, formuló la senadora Karol Cariola, luego de que la autoridad regional abordara el femicidio ocurrido en Villa Alemana apelando a la necesidad de recuperar el respeto que, a su juicio, existía antiguamente en las relaciones entre hombres y mujeres.

La parlamentaria por la región de Valparaíso cuestionó particularmente el ejemplo utilizado por Silva, quien recordó que antes era inconcebible que un hombre no cediera su asiento a una mujer en la locomoción colectiva, planteamiento que vinculó con la pérdida de valores como el respeto, el cariño y el entendimiento.

"Antes eso no era así, hace muchos años atrás había respeto, había cariño y había entendimiento. De partida, era inconcebible que entrara una mujer a un vehículo de la locomoción colectiva y los hombres no se pararan para darle el asiento. Estoy hablando de una cosa muy básica, probablemente, pero que indica la internalización del respeto que se le tenía que tener a la mujer", indicó la autoridad ministerial.

Para Cariola, esa comparación resulta inadecuada frente a la gravedad de los hechos registrados, donde una mujer de 31 años fue asesinada y su madre fue víctima de una agresión sexual por parte del mismo sujeto, quien se mantiene prófugo.

"¿Y cuál es la respuesta que entrega el Estado a través del Seremi de Seguridad? Que hay que actuar con respeto, que los hombres antes le daban el asiento en la micro a las mujeres. No se trata de eso, seremi... y se lo quiero decir con toda claridad: su Gobierno ha perdido la perspectiva de género que el Estado de Chile debe tener en su compromiso con Belém do Pará, en su compromiso con cada uno de los tratados internacionales y también nacionales que hemos llevado adelante para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", manifestó la parlamentaria.

La legisladora del Partido Comunista (PC) fue aún más crítica al referirse a la analogía planteada por la autoridad regional, calificándola como una comparación que no corresponde realizar frente a un crimen de esta naturaleza.

"Comparar un femicidio con que a una mujer le den o no el asiento en la micro, me parece que es una comparación que no es aceptable por parte de una autoridad regional como el Seremi de Seguridad", afirmó Cariola.

Pero sus cuestionamientos también apuntaron a la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres. En ese sentido, sostuvo que el aumento de los femicidios refleja que las instituciones están llegando tarde y llamó a concentrar los esfuerzos en encontrar al responsable del crimen, quien continúa prófugo.

"Le hago un llamado a que active todas las fórmulas, todas las alarmas, todas las acciones necesarias para encontrar al prófugo de la justicia porque no puede ser que un asesinato y una violación queden en impunidad", emplazó.

CONDOLENCIAS A LA FAMILIA

Antes de cuestionar los dichos del seremi, la senadora Karol Cariola expresó sus condolencias a los familiares de la mujer asesinada y manifestó especial preocupación por la situación de su madre, quien, además de enfrentar la muerte de su hija, habría sufrido una agresión sexual atribuida al mismo individuo.

"Quiero entregar mis condolencias a la familia de la joven mujer que fue asesinada esta madrugada en Villa Alemana, víctima de un femicidio donde se suma un femicidio más a los que ya han aumentado significativamente aquí en nuestra región de Valparaíso. Y por supuesto, particularmente con su madre, que además de tener que vivir el duelo del asesinato de su hija, por parte de la misma persona que abusó sexualmente de ella", señaló la parlamentaria comunista.

Asimismo, lamentó que las mujeres sigan siendo víctimas de distintas formas de violencia y que la respuesta institucional debe ser oportuna para evitar que estos hechos continúen ocurriendo. "Seguimos aumentando los femicidios y eso es porque el Estado llega tarde. Este tipo, el asesino y violador, se encuentra prófugo", advirtió.

Las declaraciones de la representante de la región de Valparaíso se producen luego de que el seremi Hernán Silva planteara que la violencia contra las mujeres debe enfrentarse también mediante un cambio cultural, llamando a recuperar el respeto y recordando que antiguamente golpear a una mujer era considerado inconcebible.

PURANOTICIA