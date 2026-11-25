Este miércoles se realizó una nueva sesión de la mesa intersectorial para abordar la delincuencia juvenil en Valparaíso, instancia en la que se presentó un petitorio con seis líneas de acción orientadas a intervenir sectores críticos de la comuna, como Barrio Puerto, el borde costero y avenida Pedro Montt. Entre las principales medidas propuestas se encuentran aumentar la dotación policial con 40 nuevos carabineros durante el verano, reforzar las rondas y patrullajes con apoyo de la Policía Marítima, designar un fiscal preferente, fortalecer las labores de inteligencia y análisis criminal, e implementar estrategias de prevención social y educativa.

La jornada, desarrollada en la Delegación Presidencial Regional, contó con la participación de la alcaldesa Camila Nieto, quien entregó una carta dirigida al delegado presidencial, Manuel Millones, acompañada por representantes de gremios, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el COSOC. También estuvieron presentes los seremis de Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia y de Educación, además de Carabineros y organizaciones comunitarias.

Al presentar el petitorio, la alcaldesa Camila Nieto explicó los motivos de la convocatoria y la importancia de representar las preocupaciones de las organizaciones sociales y gremiales de la comuna:

“Como alcaldesa de Valparaíso tengo el deber de representar a mis vecinos y a distintas agrupaciones sociales. Hoy día me encuentro con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, con el COSOC y también con distintas asociaciones gremiales de comercio (...) para manifestar nuestra rotunda preocupación en torno a lo que está sucediendo en materia de seguridad”.

La jefa comunal también advirtió sobre la magnitud de la delincuencia juvenil en la ciudad, señalando que alrededor de 130 jóvenes estarían involucrados en hechos delictivos, por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan abordar tanto las causas del fenómeno como la urgencia de reforzar la seguridad en las calles:

“Ya se cuantifican en el orden de 130 jóvenes que están delinquiendo en la comuna de Valparaíso y que para lo cual necesitamos medidas que sean concretas (...) Porque tenemos a jóvenes y adolescentes delinquiendo en vez de estar estudiando o estar disfrutando de su juventud (...) pero también tenemos la otra dimensión en materia de seguridad y que necesita medidas concretas y prontas para poder generar mayores intervenciones y mayor presencia en las calles”.

En cuanto a las medidas operativas y de persecución penal, Nieto detalló que el municipio busca una mayor focalización de los recursos policiales en Valparaíso, junto con avances en las investigaciones para identificar a quienes estarían detrás de la participación de menores de edad en delitos:

“Los recursos son escasos, pero lo que estamos pidiendo es una focalización regional para tener también mayor dotación de carabineros en la comuna (...) Además de que se pueda avanzar en los procesos investigativos que tienen que llevar a cabo las policías y la fiscalía. Acá lo que necesitamos son resultados”.

Desde el Gobierno regional, en tanto, se planteó que el abordaje de la delincuencia juvenil requiere una estrategia integral, que combine acciones inmediatas con políticas de mediano y largo plazo, además de una mayor articulación de los recursos estatales:

“Este problema tiene una dimensión de tres componentes: una de largo plazo que tiene que ver con tratar de recuperar los valores que tenía nuestra sociedad hace 30 años atrás, el valor de la familia, de la educación, del respeto; otros factores de mediano plazo que yo le planteé a la alcaldesa y que estamos trabajando en conjunto con financiamiento estatal fuerte”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, detalló los recursos destinados a fortalecer las intervenciones en la comuna y abordó las dificultades para incrementar la vigilancia policial en el corto plazo. En ese contexto, precisó que el financiamiento para Valparaíso podría alcanzar los $500 millones, considerando los distintos programas y aportes comprometidos:

“Por un lado, los $188 millones contemplados por el plan Escudo de Barrio, pero otros financiamientos adicionales que escalan esa cifra hasta 500 millones solamente para la comuna de Valparaíso. Y una medida de corto plazo que es la más compleja de poder tener mayor vigilancia policial (...) Entonces ahora estamos subsanando eso y vamos a tratar de hacerlo con gestión (...) Pero estamos desarrollando acciones”.

Desde el ámbito social, uno de los focos estuvo puesto en la intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a través de iniciativas que buscan prevenir su vinculación con actividades delictivas. Entre ellas destaca el proyecto FARO, que considera a Valparaíso como comuna piloto, junto a Viña del Mar y San Felipe. El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, explicó los objetivos de esta iniciativa:

“Y aquí presentamos con la alcaldesa que es parte también del piloto del proyecto FARO, que lo que busca es ayudar a estos jóvenes. (...) por eso el plan Faro busca cuatro ejes importantes: uno familia primero, segundo el tema de la educación, después R es la recuperación de estos niños y entregar una reparación importante y después O, oportunidad que al fin de cuentas que ellos puedan ver una proyección que no sea el delito”.

En materia educacional, las autoridades destacaron la importancia de prevenir la deserción escolar, identificar oportunamente el ausentismo crónico y fortalecer el vínculo de los estudiantes con sus establecimientos. El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, detalló las principales líneas de trabajo que impulsa su cartera para enfrentar esta problemática:

“Como Ministerio de Educación estamos trabajando en tres ejes clave: primero, potenciar la asistencia a través de la plataforma de alerta temprana Chile Presente; segundo, involucrar activamente a las familias mediante nuestro Plan de Fortalecimiento de la Matrícula junto a Desarrollo Social; y tercero, reforzar el sentido de pertenencia y los sellos pedagógicos de cada establecimiento”.

Desde el sector comercial, los representantes gremiales coincidieron en la necesidad de avanzar desde los diagnósticos hacia medidas concretas que permitan recuperar las condiciones de seguridad y resguardar tanto la actividad económica como el desplazamiento de las personas. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, Patricio Veas, manifestó: “Agradecemos la intención de esta mesa de trabajo, pero también invitamos a las autoridades a que lo llevemos a la acción”.

En la misma línea, la presidenta del Barrio Comercial Pedro Montt, Marisol Mujica, valoró la instancia de coordinación entre las distintas instituciones y organizaciones, subrayando la importancia de aumentar la presencia policial y entregar mayor seguridad a quienes transitan por el sector: “Es sumamente importante gestionar y articular entre todos que Valparaíso tenga una mayor presencia policial y más seguridad”.

La preocupación también fue compartida por las organizaciones vecinales, desde donde advirtieron que los problemas de seguridad registrados en el plan de Valparaíso y sus principales sectores turísticos repercuten directamente en la vida cotidiana de los distintos barrios. Así lo señaló la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Melinka Olate: “Era importante asistir (...) porque las situaciones que ocurren en el plan de Valparaíso y sus sectores turísticos también repercuten en los barrios de la ciudad y la vida cotidiana de los vecinos y vecinas”.

Finalmente, el coronel de Carabineros Jaime Camps recalcó que enfrentar la delincuencia juvenil requiere un trabajo coordinado que vaya más allá de los procedimientos policiales, incorporando también acciones preventivas desde las familias y los establecimientos educacionales: “Esta mesa de trabajo (...) es para aunar esfuerzos; no es solamente las detenciones que realiza Carabineros, es un circuito completo que parte más allá: desde la casa, desde verificar la deserción escolar”.

De esta manera, la mesa intersectorial busca articular medidas de seguridad inmediata, fortalecer la persecución penal y desarrollar políticas de prevención familiar y educativa, con el objetivo de enfrentar la delincuencia juvenil y mejorar las condiciones de seguridad en Valparaíso.

PURANOTICIA