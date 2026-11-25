Un plazo de 48 horas deberá cumplir la Fiscalía para transparentar el tratamiento de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados en la investigación conocida como "Cuota Flores", luego de una audiencia en que la defensa de la senadora Camila Flores buscó establecer límites al análisis de esa evidencia.

La resolución no impidió que el Ministerio Público continúe examinando los equipos, pero sí estableció obligaciones respecto del resguardo de los antecedentes privados que no tengan relación con los hechos investigados. En concreto, deberá identificar a las personas que han accedido a los dispositivos y explicar el procedimiento que utilizará para excluir los datos ajenos a la indagatoria.

La diligencia se realizó a petición de los abogados de la parlamentaria de Renovación Nacional que representa a la región de Valparaíso, quienes manifestaron reparos sobre la forma en que se está manejando el material digital y plantearon la necesidad de proteger información personal almacenada en los aparatos.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, sostuvo que "lo que están pidiendo es que, en definitiva, se pueda destruir tan pronto se culmine el análisis las copias que se hayan extraido. Lo que se quiere evitar son filtraciones, pero lo que hemos planteado es que debemos mantener y preservar la evidencia mientras se desarrolla la investigación, que siempre es dinámica, por lo tanto no se le puede imponer restricciones al Ministerio Público".

El abogado defensor Luis Masferrer, en tanto, destacó las exigencias impuestas a la Fiscalía, particularmente la obligación de informar quiénes han revisado los equipos y cuáles serán los mecanismos para descartar información que no tenga relevancia criminalística.

La investigación denominada "Cuota Flores" indaga un eventual fraude al fisco y otros hechos relacionados con el uso de asignaciones parlamentarias. Una de las hipótesis apunta a que asesores de la senadora habrían tenido que entregar parte de sus remuneraciones, en efectivo, mediante un mecanismo de cuotas.

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