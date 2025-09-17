Kaiser lanza su campaña presidencial desde Valparaíso asegurando que "el camino a La Moneda empieza aquí"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, dio inicio oficial a su campaña presidencial.

Desde el Muelle Prat en Valparaíso, el diputado realizó un llamado a los demás abanderados a enfrentar la campaña con transparencia y sentido de país.

“Nuestro compromiso es jugar limpio y mostrar de cara a la ciudadanía las propuestas de este programa de Gobierno basado en el sentido común”, enfatizó.

El abanderado presidencial también criticó que “la clase política ha traicionado a los chilenos en los últimos 15 años: fronteras abiertas, delincuencia desatada, salud colapsada y libertades restringidas. Eso no lo vamos a seguir tolerando. El Estado debe estar al servicio de la gente, no convertirse en su señor”.

“Queremos recuperar lo esencial: seguridad, libertad y respeto a la propiedad. El camino a La Moneda empieza aquí, en Valparaíso, junto a los ciudadanos que quieren un Chile distinto”, agregó.

Por su parte, el candidato al Senado, Julio Martínez Colina, destacó la relevancia de iniciar la campaña en Valparaíso. “Este lugar es simbólico: el océano Pacífico y el puerto de Valparaíso fueron la puerta comercial de Chile, y debemos recuperar ese liderazgo”, indicó.

Asimismo, dijo que su “motivación para llegar al Senado nace del servicio público, de escuchar a la gente que sufre por la delincuencia y las listas de espera en salud. Si los chilenos me dan la oportunidad, tendremos una nueva chance para Chile. Es un momento histórico y está en nuestras manos”.

En tanto, el candidato a diputado por el Distrito 6, Jorge Villarroel, valoró “que este lanzamiento se haga en Valparaíso, porque nuestro mar y nuestros puertos son clave para el comercio y el futuro del país. Yo trabajé muchos años en el Muelle Prat, y sé lo que significa esta zona. Mi motivación principal es la seguridad: sufrí un asalto y entendí que no basta con opinar en redes sociales, hay que actuar. Quiero que mis nietos vivan en el mismo Chile tranquilo que yo conocí”.

Finalmente, Jaime Morales, candidato a diputado por el Distrito 7, comentó “hoy me llena de orgullo representar a mi gente y al Partido Nacional Libertario. La recepción ha sido increíble y me da energía para dar esta batalla, que es ideológica y de fondo. Nuestros pilares son claros: seguridad, economía, salud y vivienda. Son los problemas que golpean a Valparaíso, Viña, San Antonio y todo el distrito, y es nuestra tarea enfrentarlos con fuerza y libertad”.

IMÁGENES:

