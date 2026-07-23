Justicia designa perito para determinar el verdadero estado de las casas de El Olivar

La disputa judicial entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y la constructora San Sebastián por las viviendas reconstruidas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, continúa avanzando en los tribunales. Ahora, el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso dio un nuevo paso en la causa al designar al perito que tendrá la misión de evaluar técnicamente las obras cuya demolición fue ordenada por la cartera encabezada por el ministro Iván Poduje.

Cabe recordar que el conflicto se originó luego que el Minvu resolviera desarmar cerca de 170 viviendas levantadas por la constructora San Sebastián en el marco del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, argumentando la existencia de deficiencias estructurales que, a juicio de los organismos técnicos, impedían continuar con las obras en las condiciones en que se encontraban.

Frente a esa decisión, la empresa recurrió a la justicia solicitando una medida prejudicial probatoria, advirtiendo que la demolición de las viviendas eliminaría evidencia material indispensable para acreditar, en un eventual juicio, que las obras fueron ejecutadas conforme a los proyectos aprobados por el propio Serviu.

Fue así como, el pasado 16 de junio, el tribunal acogió parcialmente dicha solicitud y ordenó la realización de un peritaje técnico independiente antes de que continuaran adelante las demoliciones en la parte alta de la Ciudad Jardín, estimando necesario preservar la evidencia existente en las viviendas para el desarrollo del litigio.

Ahora, mediante una nueva resolución dictada el 22 de julio, el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso concretó ese procedimiento y designó como perito constructor civil a Jaime Andrés Berríos Pozasl, profesional que deberá elaborar un informe sobre las materias técnicas planteadas por la constructora San Sebastián en su presentación.

El tribunal estableció que el especialista contará con un plazo de 30 días, contado desde la aceptación del cargo y la prestación del juramento, para evacuar su informe. Asimismo, ordenó notificar tanto al perito como a las partes involucradas en el juicio.

La designación del perito constituye un paso relevante dentro del proceso judicial, ya que será precisamente ese informe técnico el que permitirá incorporar una evaluación independiente sobre el estado de las viviendas cuestionadas, antecedente que podría transformarse en una de las principales pruebas del juicio que enfrenta a la constructora San Sebastián con el Serviu de Valparaíso.

El conflicto ha adquirido especial relevancia debido a que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sostiene que las viviendas construidas en El Olivar presentan problemas constructivos que justifican su demolición, mientras que la empresa asegura haber ejecutado las obras conforme a los proyectos aprobados por el propio Serviu y busca demostrar esa tesis mediante un análisis técnico imparcial.

Con la designación del perito, la causa entra ahora en una nueva etapa, en la que el informe que elabore el especialista designado por el tribunal será determinante para el desarrollo del litigio y para esclarecer técnicamente uno de los casos más controvertidos que ha marcado el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio que afectó a Viña del Mar y a Quilpué durante el verano de hace dos años atrás.

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