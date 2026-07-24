Juicio por traslado de pescadores desde exCaleta Sudamericana entra en su etapa final tras declaración del gobernador Mundaca

Con la declaración como testigo del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el juicio que busca anular el acuerdo mediante el cual los pescadores de la ex Caleta Sudamericana fueron trasladados desde la Ciudad Puerto, en 2013, entró en su fase final. Una vez realizadas las últimas diligencias pendientes, el 5° Juzgado Civil quedará en condiciones de dictar sentencia.

La demanda, presentada por el Sindicato de Pescadores Artesanales SIPSA, busca que se declare la nulidad del acuerdo suscrito con la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), al estimar que vulneró la obligación legal de resguardar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y dio origen a un traslado que, pese a haber sido presentado como transitorio, se ha extendido por más de trece años.

La declaración de Mundaca fue considerada una diligencia clave debido a su participación en las gestiones realizadas en 2021 para evitar el desalojo de los pescadores desde Caleta El Manzano y avanzar en una solución que permitiera su retorno a Valparaíso.

Al respecto, el abogado de SIPSA, Jorge Valenzuela, afirmó que "para nosotros era muy importante que una autoridad como el gobernador regional se pronunciara sobre un conflicto tan relevante como el que afecta a los pescadores artesanales. Valparaíso es una ciudad cuya cultura y su historia están profundamente ligadas al mar, y quienes por generaciones han vivido de él son precisamente los pescadores artesanales. Por eso, este caso también deja una importante lección política: no basta con homenajear a los pescadores cada 29 de junio en la celebración de San Pedro si, cuando enfrentan situaciones como esta, no existe un verdadero respaldo de las autoridades".

Por su parte, la abogada Dangeri Godoy, valoró la diligencia y explicó que "la declaración del gobernador regional era muy importante por el cargo que ostenta. Necesitábamos conocer cuál era su conocimiento de los hechos y la diligencia fue bastante útil, porque reconoció que existía un conflicto. Esa prueba será valorada por el tribunal y nosotros nos vamos conformes, porque consideramos que fue una buena diligencia".

En tanto, el presidente de SIPSA, José Urrutia, sostuvo que "se ha querido instalar la idea de que los pescadores estamos en contra del desarrollo portuario, y eso nunca ha sido así. Como cualquier porteño, queremos que a Valparaíso le vaya bien y que el puerto se desarrolle. Lo que sí hemos visto es que la EPV nos ha querido sacar del borde costero. La prueba de esto es que hace 13 años nos sacaron del lugar donde trabajábamos para entregárselo a privados. Nosotros no estamos en contra del desarrollo; lo que pedimos es que ese desarrollo también considere a quienes hemos sido parte histórica del puerto".