Juez Vicente Hormazábal asume presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

En una concurrida ceremonia realizada ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el ministro Vicente Hormazábal Abarzúa asumió la presidencia del tribunal de alzada porteño de cara al año judicial 2025, además de realizarse la cuenta pública del presidente saliente, ministro Rafael Corvalán Pazols.

La actividad inició con la cuenta pública de la gestión 2024, rendida por el ministro Corvalán. Entre los datos destacados se encuentran: 22.316 causas ingresadas a tramitación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, encabezadas por recursos de protección con 7.322, de los cuales 3.909 corresponden a recursos de protección-isapre; 87.275 escritos ingresados proveídos y 20.793 sentencias de recursos.

En su discurso, Corvalán agradeció a su familia por el apoyo y también al equipo de trabajo que lo apoyó en el desempeño de su función a la cabeza de la jurisdicción durante el año 2024. Asimismo, destacó el trabajo de acercamiento con otras instituciones vinculadas y las visitas insulares que concretó el año anterior al Archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua.

Luego se dio lectura al acto de pleno para dar cuenta de la presidencia para el año judicial 2025, posterior a lo cual el nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ministro Vicente Hormazábal, entregó palabras orientadas al trabajo judicial y a la relevancia de las personas que trabajan en el Poder Judicial y que hacen posible entregar el servicio de justicia a los usuarios.

Sobre la tarea de presidencia que asume, comentó que “creo contar con las aptitudes para desarrollar en forma correcta este cargo, porque me respaldan 39 años en el servicio judicial, habiendo pasado por casi todos los cargos posibles de ejercer, primero en el escalafón de empleado y luego en el superior, donde en mi calidad de ministro yo fui presidente de la Corte durante las operaciones de la Serena en el año 2016. Experiencia que, no obstante tratarse una jurisdicción que no llega a la mitad de la actual, espero me sea útil para tener un desempeño al menos aceptable”.

Oriundo de San Antonio, región de Valparaíso, Vicente Hormazábal Abarzúa es licenciado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Inició su carrera judicial en 1989 en el Tercer Juzgado Civil de San Miguel, luego en San Bernardo, para trasladarse hasta el Juzgado de Letras de Iquique en 1999.

Su primer nombramiento como juez fue en 2001, cuando asumió como magistrado en Ovalle. Al año siguiente fue nombrado como relator titular de la Corte de Valparaíso, para después asumir la secretaría del tribunal de alzada porteño. En 2004 se sumó como juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, cargo que mantuvo hasta 2015, cuando fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, para luego jurar como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en mayo de 2024.

Cabe hacer presente que la actividad estuvo encabezada por la ministra de la Corte Suprema, María Soledad Melo Labra, y a ella asistieron también diputados, autoridades regionales, alcaldes, jefes de servicios, miembros de la judicatura, funcionarias y funcionarios de la Corte de Apelaciones, así como los familiares de los presidentes entrante y saliente.

