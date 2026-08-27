Juegos inflables, pinta caritas y shows en vivo: Villa Alemana celebrará a los niños con jornada gratuita en el Estadio Ítalo Composto

Una jornada pensada para los niños y sus familias realizará este sábado 29 de agosto la Municipalidad de Villa Alemana en el Estadio Municipal Ítalo Composto Scarpatti, con una programación gratuita que reunirá entretención, juegos y espectáculos para niños durante gran parte del día, para finalizar con la presentación de Prófugos, banda chilena de tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, con 18 años de trayectoria y reconocimiento internacional.

La actividad comenzará a las 11:30 horas en el recinto ubicado en Asunción 757, y se extenderá hasta las 18:00 horas, con juegos inflables, pinta caritas, caninos de Carabineros, bandas emergentes juveniles locales, shows en vivo, stands de emprendedores y diferentes alternativas recreativas para que los más pequeños puedan disfrutar junto a sus padres y familias.

La entrada será completamente gratuita, y contará con pulseras de identificación para resguardo de los niños en caso de extravío, por lo que la Municipalidad convoca a vecinos y familias a sumarse y disfrutar de una jornada preparada especialmente para compartir y celebrar a los niños de la comuna de manera segura y divertida.

Además, durante la jornada habrá buses de acercamiento para el traslado desde la estación Villa Alemana hasta el Estadio Ítalo Composto.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, hizo un llamado a participar. “Es una fiesta de la familia, así que invitamos a toda nuestra gente a disfrutar. Terminamos con Prófugos, pero vamos a tener durante el día juegos infantiles, van a haber bandas locales de jóvenes, food trucks, emprendedores… O sea, es una fiesta para la familia, como acostumbramos nosotros a hacerla, con mucha seguridad y también mucho espacio para poder disfrutar”.

La iniciativa de este sábado 29 de agosto busca generar un nuevo espacio de encuentro familiar en la comuna, utilizando uno de sus principales recintos deportivos para ofrecer una actividad abierta a la comunidad y sin costo para los asistentes.

PURANOTICIA