Juan Sutil destaca que el Gobierno ampliara subsidios a la contratación: "Es precisamente lo que hizo el Presidente Piñera"

En medio de la preocupación nacional por la cifra de desempleo que alcanzó un 9,6%, el empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, abordó el escenario laboral que enfrenta el país y las medidas que se están impulsando para mitigar la crisis.

Durante la entrevista con Puranoticia.cl, el líder empresarial se refirió a las herramientas que implementa el Gobierno para dinamizar el mercado del trabajo, marcando la similitud entre el plan actual del Ejecutivo y los programas aplicados durante la administración de Sebastián Piñera para hacer frente a la cesantía.

Al ser consultado sobre el plan que busca impulsar el empleo y las críticas sobre una posible aproximación a la estrategia del expresidente Piñera, Sutil sostuvo:

"Yo creo que de alguna forma lo está haciendo (…) es impulsar la contratación y el empleo directo, y dice textualmente, ampliar los subsidios a la contratación para crear nuevos puestos de trabajo, combinando los cupos de modo empleo con nuevos recursos presupuestarios y criterios de focalización territorial y laboral. Simplemente lo que está haciendo es precisamente lo que hizo también el Presidente Piñera, que es ampliar los subsidios a la contratación y crear nuevos puestos de trabajo, y eso tiene asociado a este minuto un subsidio de 91.000 millones distribuidos para los años 2026 y 2027".

Asimismo, remarcó la concordancia de fondo entre ambos paquetes económicos:

"Lo que está haciendo el gobierno, a mi juicio, efectivamente está tomando una medida que fue tomada en el pasado, precisamente en el gobierno del presidente Piñera. (…) Puede ser que tenga un fleco un poquito más, un poquito menos, pero en el plato de fondo es bien parecido".

MEDIDAS DE CORTO PLAZO

Pese a valorar los avances en leyes de largo plazo para la reactivación, como los cambios tributarios y la ley de reconstrucción, el exdirigente gremial enfatizó que la situación actual requiere una acción urgente que responda a la vulnerabilidad de las familias:

"Yo creo que efectivamente es una muy mala cifra, pero yo creo que hay que ser prudente porque hay demasiado histriónico la introducción o lo que plantean muchos periodistas. La última cifra era 9,5 % y hoy día tiene 9,6 %. Efectivamente es una muy mala cifra, pero lo concreto es (…) que hay un millón de empleos o desempleados formales, aparte del empleo informal que ha ido creciendo en este país. Por lo tanto, estamos en un problema que es más bien estructural".

Respecto al equilibrio entre el crecimiento económico sostenible y la urgencia de responder al aumento de la cesantía, Juan Sutil enfatizó la necesidad de combinar reformas de largo alcance con medidas de alivio inmediato para la ciudadanía, valorando los anuncios del Ejecutivo en infraestructura y subsidios directos pero advirtiendo que los montos previstos podrían quedarse cortos ante la magnitud del problema:

"Es fundamental que eso ocurra porque la sostenibilidad a largo plazo es fundamental para que el país funcione. Pero sin embargo hoy tenemos que hacernos cargo y el gobierno ha hecho algunos anuncios importantes, quizás no suficientes, a través de los planes de aceleramiento de obras públicas, el aumento en el presupuesto de obras públicas para el próximo año, el empleo directo a través del programa «Modo de Empleo», que entiendo que, según se informó, se van a inyectar 90.000 millones o 91.000 millones, quizás eso es insuficiente para la situación en que estamos y debiéramos quizás crecer ahí en materia de apoyo".

APOYO ESTATAL

En esa misma línea, destacó el rol que jugarán las pequeñas y medianas empresas mediante el apoyo estatal y las licitaciones públicas para reactivar la economía:

"Hay una medida que para mí es de muchísimo valor, que es ampliar la cobertura FOGAPE, que eso va a permitir financiar (…) aproximadamente 4.100 millones de dólares que van a poder tener acceso la pequeña y mediana empresa a través del aval del Estado, y eso realmente puede generar mayor liquidez, (…) creo que esta batería de medidas que el Gobierno ha planteado son positivas (…) pero quizás inyectar mayor cantidad de recursos".

Finalmente, el empresario anticipó una mejora estacional en los indicadores de empleo con la llegada de los meses estivales y de primavera, proyectando la recuperación en sectores clave como la agricultura, el turismo y las faenas forestales:

"Se sale de la estacionalidad invernal y entramos en la primavera, inicio próximo de verano, y empieza a generarse actividades diversas (...) esto es un sistema, y por lo tanto cada una de esas mayores actividades, aparte de que sumado a los programas o proyectos de inversión de gran calibre o de gran envergadura que se están aprobando para que inicien sus actividades, deberían mejorar esta situación".

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