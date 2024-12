Juan Ignacio Latorre enciende carrera de la izquierda por el Senado en Valparaíso: "Tengo derecho a ir a un segundo periodo"

Pese a que aún falta casi un año para la Elección Parlamentaria de 2025, al menos en la región de Valparaíso ya ha comenzado fuertemente la danza de nombres para lo que será la competición por el Senado del 16 de noviembre próximo, comicios donde al menos el Frente Amplio (FA) ya tiene tres nombres fuertes para presentar.

Los primeros en manifestar su intención de competir por un cupo en la Cámara Alta fueron los diputados Diego Ibáñez Cotroneo (de las raíces de Convergencia Social) y Jorge Brito Hasbún (originario de Revolución Democrática), a quienes hoy se suma el senador Juan Ignacio Latorre Riveros (también surgido de RD), quien confirmó que su deseo será competir el próximo año por la reelección en el Senado de Valparaíso.

La conformación de la Cámara Alta en Valparaíso promete ser una de las grandes "batallas" que se librará el próximo año en Chile, considerando que de los cinco escaños actuales, tres no podrán competir por haber cumplido el periodo máximo legal: Isabel Allende (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Francisco Chahuán (RN). También está el caso de Kenneth Pugh (Ind.-RN), quien fue arrastrado por Chahuán.

Esto ha abierto el apetito de todos los partidos políticos, quienes ven con muy buenos ojos la competencia que habrá el próximo año en la zona y donde el Frente Amplio no tiene sólo una ni dos opciones en carpeta, sino que son tres los nombres fuertes y reconocidos por la ciudadanía, considerando sus ya siete años como parlamentarios.

Como ya se dijo, el último en subirse al carro de la competencia electoral fue Juan Ignacio Latorre –además el único representante de la colectividad oficialista en el Senado–, quien explicó su decisión diciéndole a El Mercurio que "en términos personales, se reflexiona si uno está disponible en estar ocho años más en caso de ganar la elección en este mismo espacio institucional. Por otro lado, el mirar la experiencia de estos siete años en ejercicio, donde han pasado muchas cosas".

Y continuó indicando que "me ha tocado estar en dos gobiernos: uno de oposición, con Piñera; y otro de oficialismo, con Boric. La experiencia legislativa, donde me ha tocado presidir Educación, Medio Ambiente, Derechos Humanos e integrar las comisiones de Salud, Vivienda y Relaciones Exteriores. Hay harta experiencia legislativa que he podido mirar y todo eso lo pongo a disposición".

"Hay desafíos que me entusiasman, por ejemplo –y lo he planteado al momento de levantar la candidatura de Gabriel Boric– que es que Chile necesita un ciclo de gobierno reformista. Con Gabriel Boric no parte ni termina la historia del cambio social y político en Chile. Y, por tanto, estos cuatro años tienen que proyectarse en una apuesta progresista y espero poder acompañar como senador a un ciclo de gobiernos progresistas", reflexionó Latorre, argumentando su decisión de querer competir.

Pero a su vez, el anuncio de Latorre podría significar un verdadero "dolor de cabeza" a las huestes del Frente Amplio, que tendrá que elegir por su mejor nombre; esto, a falta de certezas respecto a la conformación de pactos, lo que reduciría las opciones y mucho más si es que hacen alianzas con el Partido Comunista (PC), que pretende llevar como su gran carta a la actual diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola Oliva.

Esto fue analizado por el senador Juan Ignacio Latorre, quien señaló al respecto que "bienvenida la democracia en ese sentido. Tengo la mejor opinión de los diputados del Frente Amplio que han manifestado su disposición a competir y a entrar al Senado, como el diputado Jorge Brito y el diputado Diego Ibáñez. Y también lo que he escuchado de la diputada Karol Cariola de también competir acá. Eso es parte de los diseños que los partidos tienen que definir".

De igual forma, sostuvo que "lo que he planteado yo es que nosotros debiéramos afianzar una candidatura única presidencial y un programa único a primera vuelta, y una lista parlamentaria única de la mayor unidad del progresismo, que sostenga esa candidatura y ese eventual Gobierno progresista. Pero creo que esa es la conversación de los partidos y el partido sabe que cuenta conmigo".

En ese sentido, también expuso que "todos saben que soy una persona que respeta la orgánica, así que manifiesto mi disponibilidad a buscar los diseños que optimicen tanto las posibilidades del Frente Amplio como de las fuerzas progresistas. Soy un senador en ejercicio y, de alguna manera, tengo derecho a ir a un segundo período, y estoy manifestándolo públicamente, pero también al interior del partido, de que estoy disponible para esa disputa".

Como se logra apreciar, la disputa en la izquierda pareciera que será muy reñida de cara a la Elección del Senado en Valparaíso, instancia donde habría que sumar a un quinto nombre que, si bien, no forma parte ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista, su electorado es muy cercano a la ideología de dichas colectividades: Jorge Sharp Fajardo, el ex alcalde de Valparaíso que está evaluando sus próximos pasos en política, donde un escaño en la Cámara Alta es una de las posibilidades que está manejando.

La competencia en la izquierda fue analizada por el presidente regional del Frente Amplio en Valparaíso, Sebastián Farfán, quien en conversación con Puranoticia.cl indicó que "nos parece una excelente noticia que el senador Latorre haya decidido dar el paso. Es un cuadro político muy valioso en nuestro partido y que tiene una valoración muy transversal a la interna y también con otros partidos".

De igual forma, el ex consejero regional de la provincia de Marga Marga destacó que el único representante del FA en la Cámara Alta "ha tenido un trabajo importante con diversos proyectos de ley y también en ser presidente de Revolución Democrática (RD) en su momento. Cuenta con la confianza de nuestro partido".

Farfán precisó que "tanto Diego Ibáñez como Jorge Brito son excelentes nombres. Como Frente Amplio tenemos la seguridad que nuestra fuerza no será representada sólo por un nombre. Esto lo decimos por la fuerza demostrada en la región y que es garantía de competitividad que es el criterio central que debe primar".

Finalmente, el timonel regional de la colectividad sostuvo que "la posición inicial del FA es levantar diversos nombres que nos permitan ponernos a disposición de un diseño común como oficialismo y donde prime el armar la mejor lista".

Cabe hacer presente que será el domingo 16 de noviembre de 2025 cuando se lleve a cabo la Elección Presidencial y Parlamentaria, donde la región de Valparaíso tendrá que escoger no tan sólo a sus cinco nuevos senadores, sino que también a los ocho diputados del Distrito 7 (zona costera) y los ocho del Distrito 6 (zona interior).

