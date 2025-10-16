Click acá para ir directamente al contenido
Joven fue brutalmente apuñalado tras intento de asalto en pleno centro de Viña del Mar

Personal municipal llegó hasta el sitio del suceso, a metros de la estación de Viña del Mar, donde le efectuaron maniobras de primeros auxilios al joven herido.

Jueves 16 de octubre de 2025 15:42
Un amplio operativo realiza personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Viña del Mar luego que un joven fuera apuñalado en pleno centro de la comuna.

Las primeras informaciones apuntan a que a la víctima se le intentó asaltar, sin embargo, por causas que se investigan, terminó siendo atacado con un arma blanca.

Noticia en desarrollo...

