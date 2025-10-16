Joven fue brutalmente apuñalado tras intento de asalto en pleno centro de Viña del Mar

Personal municipal llegó hasta el sitio del suceso, a metros de la estación de Viña del Mar, donde le efectuaron maniobras de primeros auxilios al joven herido.
Un amplio operativo realiza personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Viña del Mar luego que un joven fuera apuñalado en pleno centro de la comuna.
Las primeras informaciones apuntan a que a la víctima se le intentó asaltar, sin embargo, por causas que se investigan, terminó siendo atacado con un arma blanca.
Noticia en desarrollo...
