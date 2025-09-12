Joven denunció que fue agredida sexualmente dentro de un automóvil en San Antonio: hay un detenido

Carabineros rescataron a una mujer que denunció haber sido agredida sexualmente dentro de un automóvil, en el centro de San Antonio, región de Valparaíso.

La joven de 26 años arrojó las llaves del vehículo del presunto agresor por la ventana, provocando que descendiera de este para ir en su búsqueda.

La mujer aprovechó ese momento para llamar al número 133 de la institución uniformada.

Personal de la 1ª Comisaría de San Antonio llegó hasta el lugar y detuvo en flagrancia al hombre.

Según consigna Red Noticias VR, el aprehendido habría contactado por una aplicación a la joven, sometiéndola con violencia y amenazas.

La denunciante fue trasladada hasta el Hospital Claudio Vicuña de la comuna.

Cabe señalar que Fiscalía instruyó diligencias para investigar este hecho.

(Imagen referencial)

