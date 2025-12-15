Joven de 21 años muere acuchillado en el plan de Valparaíso: habría tenido conflicto por redes sociales con el agresor

Un hombre de 21 años murió tras ser atacado con un arma blanca en el plan de la ciudad de Valparaíso, durante la tarde de este lunes.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que la víctima es un ciudadano chileno, quien no contaba con antecedentes policiales.

“Al examen del médico criminalista, presentaba una herida corto penetrante cervical y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo cervical por arma cortante”, añadió.

Además, señaló que el brutal hecho ocurrió en calle Condell con Bellavista “cuando la víctima se encontraba transitando junto a su madre”.

En ese contexto, ambos fueron abordados por un desconocido, “con quien previamente habría mantenido un conflicto a través de redes sociales y, es por ello, que este imputado extrae un arma cortante con la cual le provoca las lesiones”.

El herido fue trasladado a un Servicio de Alta Resolutividad (SAR), donde falleció a raíz de las heridas.

Gallardo dio a conocer que "hoy en horas de la tarde el turno de instrucción y flagrancia Ministerio Público solicitó la concurrencia a los detectives de la Brigada Homicidios junto al Laboratorio Criminalística, en primera instancia hasta el SAR de Colón, este es el Servicio de Atención de Alta Resolución y posteriormente al principio ejecución ubicado en calle Bellavista con calle Condel, ciudad de Valparaíso, lo anterior por homicidio con arma cortante".

Finalmente, informó que "los detectives se encuentran trabajando en el sitio del suceso donde han levantado diversos empadronamientos en el sector, el relato de testigos también como el análisis de cámara de seguridad, todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público".

