José Tomás Bartolucci juró como nuevo Juez de Policía Local de Cartagena: designación del Concejal de Viña será llevada a Contraloría

Una polémica designación se materializó durante la última sesión del Concejo Municipal de Cartagena, instancia donde se tomó juramente a José Tomás Bartolucci Schiappacasse como nuevo magistrado del Juzgado de Policía Local de la comuna.

La controversia radica en que el abogado de profesión y cercano a la Unión Demócrata Independiente (Ind.-UDI) es, además, Concejal de Viña del Mar, razón por la que su nominación será llevada a la Contraloría para su pronunciamiento.

Respecto a la designación, desde el Municipio de Cartagena señalaron que "este momento es histórico para nuestra comuna, ya que por primera vez el juramento se realizó de manera pública ante la alcaldesa Lily Silva y el Concejo Municipal".

"Le damos damos la más cordial bienvenida al nuevo Juez de Policía Local y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión al servicio de nuestros vecinos y vecinas", agregaron desde la entidad comunal, a través de un mensaje en Facebook.

Importante es hacer presente que tal como el Concejal de Viña del Mar, la alcaldesa Lily Silva es independiente, pero cercana a la UDI, partido que le dio el cupo para competir y ganar con un 33% las elecciones municipales del año pasado en la comuna.

En cuanto a José Tomás Bartolucci, se trata de un abogado con amplia trayectoria en el servicio público. De hecho, fue Seremi de Justicia y Derechos Humanos durante el segundo Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y hoy es Concejal de Viña.

Es justamente este doble trabajo el que será consultado a Contraloría por parte del concejal Marco Antonio Verdala, independiente pero cercano a Renovación Nacional, quien expresó en redes sociales que "como Concejal y en mi rol de Presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, si bien es cierto, creo que el proceso del concurso se acoge a derecho, he solicitado un pronunciamiento a la Contraloría".

Respecto al objetivo de su solicitud, comentó que busca "aclarar las dudas de varias personas que me han consultado respecto a la incompatibilidad de ejercer el cargo de Juez de Policía Local siendo Concejal en otra comuna".

De igual forma, sostuvo que "la jurisprudencia señala que no hay incompatibilidad siempre que se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo la jornada laboral de 44 horas. Una vez que se me responda publicaré el pronunciamiento de la Contraloría".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl intentó comunicarse con Bartolucci, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener alguna respuesta del Concejal.

