José Miguel Insulza asoma como opción del Partido Socialista para competir por el Senado en Valparaíso: "Es un gran nombre"

La región de Valparaíso se ha convertido en objeto de deseo de los partidos políticos al momento de pensar en la Elección al Senado; esto, considerando la importancia de la zona, que es prácticamente seguro que los cinco escaños serán renovados y también que la región Metropolitana no elige representantes durante este año.

Así es como, en el caso del oficialismo, las colectividades han definido sus estrategias para poner a algunos de sus representantes en el mapa de esta eventual lista parlamentaria única, como es el caso del Frente Amplio con Diego Ibáñez; del Partido Comunista con Karol Cariola; y del Partido por la Democracia con Carolina Marzán.

Pero hay también otros nombres que están sonando para participar en la Elección al Senado por Valparaíso, aunque aún bajo una fuerte incertidumbre, como es el caso de Jorge Sharp, que podría ir en cupo de la Federación Regionalista Verde Social; y el de Víctor Torres, que podría ir por la Democracia Cristiana. Recordar que Alejandro Guillier, que sonó por el Partido Radical, desistió de competir en noviembre.

¿Y qué pasa con el Partido Socialista? Si bien, la tienda a nivel regional priorizó el nombre de Tomás de Rementería para competir por el escaño, lo cierto es que sobre su candidatura hay aún un manto de dudas, considerando también el factor de tener que competir con su pareja, la diputada Karol Cariola, que buscará llegar a la Cámara Alta.

Así es como se dio a conocer este viernes la posibilidad de poner a competir en la región de Valparaíso a un peso pesado de la política socialista: José Miguel Insulza, actual senador por la región de Arica y Parinacota, quien puede buscar la reelección en ésta o en otra de las circunscripciones habilitadas para la Elección Parlamentaria de noviembre.

El ex Ministro del Interior entre 2000 y 2005, y ex Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2005 y 2015, ha sido mencionado en la mesa de negociaciones del oficialismo que se efectúa en Santiago, donde se ha dado cuenta de que estaría dispuesto a competir por el escaño en la región de Valparaíso.

Este movimiento de última hora significaría que el actual senador De Rementería (quien se quedó con el cupo vacante de la destituida Isabel Allende) volvería a competir por la Cámara de Diputados, afectando así a Arturo Barrios quien, a su vez, se quedó con el escaño de Tomás de Rementería al "ascender" su trabajo legislativo a la Cámara Alta.

"ES UN GRAN NOMBRE"

Puranoticia.cl realizó las consultas, primero, a los parlamentarios de la zona, sin embargo ni De Rementería ni Nelson Venegas respondieron a nuestras interrogantes. Lo mismo ocurrió con el presidente regional del PS en Valparaíso, Óscar Balcarce, quien aseguró no tener información sobre nuestras consultas. No obstante, quien sí respondió fue la secretaria política del PS V Región, Marcela Espinoza, quien expresó su sorpresa.

"No se puede confirmar nada porque estamos en un proceso de evaluación de candidaturas. Nosotros enviamos el listado de la región, donde se confirmó la resolución del Comité Central del partido, que confirmó a Tomás de Rementería como Senador y a nuestros dos parlamentarios en los distritos 6 y 7, Nelson Venegas y Arturo Barrios. Entonces no podemos ir en contra de eso", señaló.

Junto a asegurar que "no sé de dónde sale el nombre de José Miguel (Insulza)", la Secretaria Política del PS en la región de Valparaíso planteó que "la verdad es que me sorprende el llamado, para ser honesta, porque no tenía ese nombre. Pero no puedo confirmar ni descartar nada porque estamos en medio de un proceso de evaluación en la Comisión Política, que evalúa méritos. Lo que puedo decir es que nosotros ratificamos a Tomás de Rementería, que salió desde el Comité Central.

Pese a ello, Espinoza confesó que ,"en todo caso, no es un mal nombre el de José Miguel, pero no puedo decir nada porque nuestro candidato hoy es Tomás (De Rementería), entonces no puedo perjudicar la posibilidad de él a su postulación. Formalmente ya hicimos el ejercicio y, bueno, si hay algún acuerdo o algo, nos van a comunicar. Pero sí, sería un honor, José Miguel es un gran nombre, pero hay que respetar los procesos internos que tenemos y hasta el momento no tengo otra información".

Frente a la posibilidad de que José Miguel Insulza sea confirmado como candidato al Senado por Valparaíso, se le consultó a la dirigente socialista si creía que sus opciones se podrían ver complicadas al tener en cuenta que la región suele castigar electoralmente a los candidatos que no son de la misma, Marcela Espinoza descartó tal situación, recordando dos ejemplos puntuales: Isabel Allende y Ricardo Lagos Weber.

"Hay harta leyenda y prejuicio con eso, pero tú comprenderás que el Senado es una instancia de responsabilidad nacional. Hay que recordar que Isabel Allende, por ejemplo, estuvo en Puente Alto, en Atacama y en Valparaíso salió electa", concluyó.

