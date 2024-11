Jorge Sharp y sus próximos pasos en la arena política: "En Chile requerimos de un gran movimiento social y ciudadano por el puerto"

El ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, se encuentra en pleno proceso de reflexión junto al proyecto político que lidera, el movimiento Transformar, respecto a lo que serán sus próximos pasos en la arena política luego que el pasado 14 de noviembre materializara su renuncia a la «Alcaldía Ciudadana» que lideró desde el 2016.

Primero se habló de la posibilidad de competir por el Senado de la región de Valparaíso, el que el 2025 deberá escoger a sus nuevos integrantes; pero también se ha llegado a deslizar la opción que participe en alguna primaria de izquierda por la Presidencia de la República. También surgió la posibilidad de competir por la Cámara de Diputados.

Todo esto fue abordado por el abogado de profesión, quien en conversación con el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, abordó los caminos que se le abren de cara al próximo año, cuando la ciudadanía tenga el 16 de noviembre que votar por su nuevo Presidente, por sus nuevos Diputados y por sus nuevos Senadores.

En primer lugar, Sharp sostuvo que "estar en la institucionalidad supone un desgaste bien grande y a veces eso te impide ver que la construcción de un proyecto país también se juega en otros aspectos que no son sólo de la institucionalidad".

A propósito del tema portuario, el ex Alcalde de Valparaíso indicó que "en Chile requerimos de un gran movimiento social y ciudadano por el puerto, que empuje la tributación portuaria, que ha estado ausente del debate público; o que se articule con la lucha de los trabajadores portuarios, que se articule con lo que están haciendo los centros de pensamiento en materia de producción de conocimiento portuario, o lo que están haciendo las universidades y la sociedad civil".

En ese sentido, aseguró que uno de los primeros movimientos que dará en materia política junto a Transformar será el "empujar la creación de un movimiento de carácter portuario que acompañe una futura discusión legislativa. Nosotros somos de los que creemos que hay que empujar el puerto sin trabas".

Considerando que justamente fue su gestión municipal la que al principio de la misma le puso más de alguna traba al proyecto de expansión portuaria, dijjo al respecto que "gracias a eso tenemos que un mejor proyecto de expansión portuaria, de 800 millones de dólares de inversión y una expansión más amigable con la ciudad".

Junto a considerar que la actual iniciativa de expansión portuaria "es un buen proyecto" y a reconocer que "se perdió mucho tiempo", el ex jefe comunal sostuvo que ahora en el movimiento Transformar "vamos a entrar a una etapa que llamamos de conferencia, donde vamos a abrir la discusión con otras y otros, no sólo miembros del movimiento, porque queremos fortalecer el movimiento. Pronto se va a saber".

Sobre este punto, detalló que "vamos a discutir la táctica del año 2025, que tiene que ver con la construcción en el movimiento social y en el territorio, que es algo indispensable y que los partidos políticos han ido perdiendo por este desgaste y por la alta presencia en la institucionalidad que hace olvidar tareas fundamentales para la construcción de un proyecto país, que es la construcción a ras de piso".

El segundo paso será la disputa institucional, que se dará durante todo el próximo año con la elección presidencial y las parlamentarias del 16 de noviembre de 2025: "A mí me interesa el plan A, B, C y D, que es contribuir a la construcción del proyecto. Eso se juega no sólo en el espacio institucional, sino que también se juega en la capacidad de construir movimiento social, un actor social".

Finalmente expuso que "la historia de Chile demuestra en los siglos XX y XXI que la única posibilidad de que haya cambios, que la aguja se mueva en dirección distinta a la del conservadurismo, del status quo, a sólo administrar esta crisis permanente de Chile; es cuando hay una sociedad empoderada y organizada. Los cambios políticos que empujó Bachelet, como la proscripción del binominal, estuvo antecedida por un movimiento social y cultural gigantesco. Entonces la política no acaba ni empieza en las elecciones, sino que son un espacio de construcción".

"Tenemos un sistema político que está muy cómodo con el status quo. La pregunta es si los chilenos y las chilenas están contentos con el status quo", sentenció Sharp.

PURANOTICIA