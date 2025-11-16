Jorge Sharp y críticas a su movimiento político por apoyar a Karol Cariola: "Hay que pedirle altura a todos los candidatos"

Como un “proceso inédito” fue catalogado por el candidato a la Cámara de Diputados, Jorge Sharp, las elecciones presidenciales y parlamentarias que se viven durante la jornada de este domingo 16 de noviembre en todo el país.

Desde el cerro Barón de Valparaíso, apuntó que “es la elección con más participación en la historia, por tanto, las autoridades que resulten electas van a tener una legitimidad democrática que quizás otras no han tenido. Y eso, evidentemente, es una responsabilidad mayor respecto al futuro del país”.

Consultado sobre una posible segunda vuelta presidencial, señaló que “veo que la candidatura de Jeannette Jara ha ido creciendo muchísimo las últimas semanas. Soy de los que creen que se puede ganar en primera vuelta y, si no, tener un resultado muy, muy bueno. Lo importante es que la convocatoria de Jeannette Jara ha llegado a todos los rincones del país, a gente que incluso no es progresista, no es de izquierda, mucho independiente, gente sencilla y humilde de nuestro país, y eso hoy día es lo que importa”.

Asimismo, sobre la competencia de las vacantes a la Cámara Baja, Sharp dijo que “es muy importante que desde la región de Valparaíso y, en particular, el distrito 7, contribuyamos con una mayoría progresista, una mayoría de izquierda, una mayoría por los cambios, una mayoría que acompañe un gobierno de Jeannette Jara. Acompañar un gobierno de Jeannette Jara con un Congreso que esté a la altura de lo que esperan las personas, que deje la pelea chica y que ponga por delante los temas que le importan a las familias chilenas: llegar a fin de mes, seguridad, el fin de las listas de espera y todas aquellas cosas que Jeannette Jara ha planteado en su programa”.

Finalmente, al ser consultado sobre las críticas que recibió el movimiento Transformar al cual pertenece, luego de dar su apoyo a la candidata al Senado, Karol Cariola, en particular de las emitidas por el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio), Sharp afirmó que “pienso que en este momento hay que pedirle altura a todos los candidatos. Lo que hizo el movimiento Transformar es contribuir a construir a nivel senatorial a una mayoría progresista para que la derecha no se lleve tres senadores. Eso es lo que nosotros hicimos y me parece que lo importante es ponerse por arriba de esos comentarios que básicamente no contribuyen en ningún caso a construir una mayoría que permita que sean tres senadores y senadoras progresistas las que puedan estar en el Senado en la región de Valparaíso”.

