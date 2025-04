Jorge Sharp repasa a Gabriel Boric por nulos avances en la nueva Ley de Puertos: "Acá el Presidente tiene mucha responsabilidad"

Una de las grandes banderas de lucha que ha llevado Jorge Sharp a lo largo de su carrera política –desde sus tiempos como Alcalde de Valparaíso y que espera seguir liderando a futuro como Senador por la Quinta Región– tiene que ver con una nueva Ley de Puertos y una mayor tributación hacia las ciudades que albergan terminales marítimos a lo largo del país, incluidas ciudades como Valparaíso y San Antonio.

No obstante, es poco y nada lo que se ha logrado avanzar en la materia, pese a que desde los primeros meses de su primera gestión al mando de la Municipalidad de Valparaíso (año 2016) comenzó a instalar el tema en la agenda pública, principalmente con llamados a Diputados y Senadores para que se sumen a esta iniciativa. Ahora, en conversación con Puranoticia.cl, ha vuelto a poner en discusión esta situación.

"Lo que queremos en el movimiento Transformar Chile es abrir un espacio como el Congreso, abrir el Senado, hacer que los temas que le importan a la gente se discutan y se resuelvan demandas y déficit históricos de la región, como el tema de puertos, porque no puede ser que no tengamos una Ley de Puertos nueva, la última es del '97. La actividad ha ido creciendo y las ciudades han soportado cargas que suponen millones de toneladas, pero no reciben ningun centavo", sostuvo Jorge Sharp.

Asimismo, el ex Alcalde de Valparaíso indicó en entrevista con Puranoticia.cl que "en todos está la idea de que es necesario legislar en la materia, todos creen que es necesario establecer impuestos o que parte de estos queden en la región, pero no se legisla porque no ha habido voluntad política durante años".

Pese a lo expresado por el abogado de profesión, sí han habido algunos mínimos esfuerzos por avanzar, como la comisión investigadora a la Ley de Puertos de 1997 que el año 2018 lideró el ex diputado Marcelo Díaz; la comisión descentralizadora que lideró el hoy ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para crear una tasa territorial portuaria; o cuando el año 2018 el senador Ricardo Lagos Weber intentó liderar un proyecto de pero en la materia, el cual no prosperó por falta de apoyos.

Bajo este contexto, Sharp emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric, de quien dijo que "aquí, quien tiene que ponerle el cascabel al gato, es el Presidente de la República, porque la Ley de Puertos y particularmente la tributacion portuara es materia de Mensaje Presidencial, es decir, iniciativa exclusiva del Presidente. Y yo me pregunto por qué no lo ha hecho si ha dicho que está comprometido con la descentralización y ésta es una medida clave para 1 o 2 millones de personas que viven en ciudades puerto. Si se hace el cálculo de Arica a Punta Arenas, tenemos 53 puertos, entonces uno se pregunta por qué este Presidente no ha querido avanzar".

Junto a valorar que cada vez más autoridades del país, incluidos candidatos a la Presidencia de la República, se estén sumando a hablar de este tema, Jorge Sharp precisó que para que esto realmente avance "se necesita de voluntad presidencial y si el Presidente se convence de un proyecto así, de verdad las cosas van a andar. Yo creo que acá el Presidente tiene mucha responsabilidad".

"El desarrollo del país depende de los puertos y en la región, para salir de su crisis económica, los puertos son clave en esa estrategia. Ventanas, que es un puerto privado con un régimen jurídico distinto a San Antonio y Valparaíso. Lo mismo que Los Andes. Entonces, me preguntan por qué quiero ir al Senado. Bueno, porque hay temas como los océanos donde, salvo uno o dos senadores o diputados que lo ven, nadie más lo ha tratado y ese es uno de los grandes temas a futuro del país", sentenció Sharp.

PURANOTICIA