Jorge Sharp prevé "bajo compromiso" de ex concertacionistas con resultado de Primarias: "Tengo la impresión que no quieren respetar"

Sorpresa ha generado en el mundo político el apoyo que Jorge Sharp ha expresado a la opción que representa Jaime Mulet en la Primaria Presidencial oficialista de este domingo 29 de junio, considerando –por ejemplo– que el ex militante de la Democracia Cristiana (DC) es contrario al proyecto de aborto que impulsa el actual Gobierno.

De este y otros tópicos relacionados a la elección de este domingo, sumado a las opciones reales que tendría su propia aspiración de llegar a competir por el Senado de la región de Valparaíso, fueron parte de los temas que el ex Alcalde de la Ciudad Puerto conversó con el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl.

Y es que junto a afirmar de entrada que "no somos parte del oficialismo ni tampoco queremos ser parte", el líder del movimiento Transformar planteó que están por la idea de construir una alianza mucho más amplia que dé lugar a un nuevo Gobierno de izquierda en Chile y que pelee voto a voto con la arremetida de las derechas.

En ese sentido, expuso que "hay un proceso creciente de derechización de la sociedad chilena, donde los sentidos comunes han cambiado muchos los últimos cinco años y las derechas han conectado con ese sentido común, que no es inventado y que se sostiene sobre problemas reales. Creo que hoy la derecha pareciera tener más sensibilidad de prestar escucha a dolores de la gente en seguridad, salud o sociales".

COINCIDENCIAS CON MULET

Tomando en cuenta que en aspectos –como el aborto– hay diferencias con Jaime Mulet, candidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y que es apoyado por Jorge Sharp y su movimiento Transformar, éste las abordó detallando tres puntos esenciales.

"Hay que pensar en una economía para el bienestar de las personas. Hoy no se hace y eso guarda relación con un conjunto de urgencias sociales existentes y que son parte del entendimiento programático que tenemos con Jaime. En segundo lugar, tenemos una mirada ecologista, que pone énfasis en que si no cambiamos la forma en que se desarrolla este modelo de desarrollo, nos vamos a quedar sin ecosistema y sin un medio ambiente libre de contaminación. Tercero, somos de la idea de empoderar a las regiones y a las comunas, y ahí la descentralización es clave. Sobre esos puntos tenemos coincidencias con Jaime Mulet y la Federación Regionalista Verde Social", dijo.

Pero a ello sumó un cuarto punto: que, a su juicio, Jaime Mulet ha tenido la capacidad de entender que para enfrentar a la derecha hay que ampliar la alianza. "De hecho, dentro de la FRVS participarán independientes como Transformar, pero tambien «Archipiélago Soberano» (de Chiloé) y otros movimientos que, quizás en la lógica de los partidos tradicionales no tienen espacio, pero en la lógica territorial en la que viven sí tienen liderazgos interesantes que darían que hablar en el Congreso. El próximo Congreso tiene que parecerse más a Chile que a los partidos políticos", sostuvo Sharp.

EL GRAN MIEDO DE SHARP

Luego de confirmar que tanto él como Osvaldo González (ex carta al Gobierno Regional de Valparaíso) son los candidatos que presentará Transformar de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre, eventualmente en cupo de la FRVS, reconoció que ha sentido temor luego de escuchar/leer algunas declaraciones de personeros ligados a la ex Concertación, las cuales pondrían en duda el respaldo al vencedor de la Primaria.

"Creo que el escenario va a ser bien dinámico después del 29 (fecha de la Primaria) porque dependiendo de quien gane puede que el escenario puede avanzar en una u otra dirección. Pero tengo mucho temor por las declaraciones que he visto, principalmente de personeros de la ex Concertación, de que hay un bajo compromiso con el resultado de la Primaria", sostuvo el ex Alcalde de Valparaíso.

Asimismo, indicó que "tengo la impresión de que hay gente que no quiere respetar el resultado de la Primaria. Creo que por lo menos ellos (PC y FA) deberían estar con Carolina Tohá, y sería un error que no lo estuvieran. Pero yo veo este temor más claramente en el comando de Carolina Tohá y en el mundo de la ex Concertación, como Landerretche, Ignacio Walker, Soledad Alvear, Genaro Arriagada".

"Pienso que si el mundo que está rearticulando Carolina Tohá no asume un compromiso férreo con el resultado democrático del 29 de junio, va a estar contribuyendo a pavimentar la llegada de la derecha a La Moneda", complementó.

Además, Sharp aseguró que tanto él como Transformar apoyarán al o la vencedora de la Primaria: "Lo que está en juego es muy importante. Si llegan las políticas de derecha, las políticas ultraconservadoras que empujan, quien lo pasa mal no son las élites políticas, sino que las personas humildes, las comunas más apartadas, la naturaleza que tendrá una presión tremendamente fuerte a partir de toda esta dinámica sobre la necesidad de aumentar el crecimiento pero con el mismo modelo; las mujeres lo van a pasar mal con sus derechos, es cosa de ver opiniones de gente de ultraderecha en la discusión por el aborto. Entonces están en juego cosas muy importantes y por eso Transformar va a apoyar a la persona que resulte electa, por eso participamos en la Primaria, porque consideramos que este es un ejercicio muy importante".

CANDIDATURA AL SENADO

Respecto a los motivos que tiene para competir por el Senado de Valparaíso, explicó que la posición de Transformar es la de ir a disputar el Congreso "para que la gente pueda vivir más y mejor, y ser una herramienta para poder trabajar por una economía orientada al bienestar de las personas. Sabemos que seremos uno u ojalá dos con Octavio y, si bien, vamos a ser uno o dos como movimiento, estamos concientes que para lograr lo que queremos vamos a tener que entendernos no sólo con esta nueva alianza, sino que también con los que están en la vereda del frente".

Acerca de la importancia que tiene la región de Valparaíso, comentó a «Políticamente Directo» que "es de las regiones con más riqueza en Chile. De hecho, la billetera de Chile no sólo se produce en Antofagasta, sino que también en esta región. Pero siendo una región con tanta capacidad, riqueza y propuesta, ha sido históricamente tratada como el patio trasero de la región Metropolitana, pese a que estamos muy cerca. Lo que existe con el poder político y económico capitalino es una especie de muro gigante que impide nuestro desarrollo. La región es portuaria por excelencia, el 75% de la economía se mueve por los cuatro puertos: puerto terrestre y los tres puertos".

También cree que en la región de Valparaíso ha faltado una plataforma más transversal, menos dominada por las lógicas nacionales de los partidos y más por las lógicas territoriales. "Una candidatura nuestra quiere aportar en esa dirección. El otro día le decía a vecinos de Viña del Mar que no sabía por qué los parlamentarios de la región no se amotinaban por la región, que se pusieran de acuerdo en decirle al Gobierno que no votarán a favor de la Ley de Presupuesto si la reconstrucción no avanza, o los puertos, la vivienda o el agua del interior. Cuando la política está dominada sólo por las dinámicas nacionales partidistas, la realidad concreta de las regiones –que es donde vive la gente– pierde completamente".

Finalmente dijo que "una candidatura como las nuestras tienen que contribuir a generar una plataforma transversal, no sólo de parlamentarios, sino que con empresarios para empujar grandes inversiones, como por ejemplo la portuaria; con las universidades, movimientos ambientales y comunidades organizadas que tienen voz, propuestas y que no quieren que la región de Valparaíso siga siendo el patio trasero de Santiago".

