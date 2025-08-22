Jorge Sharp apunta contra el oficialismo: "Dejó de hablarle en forma clara a los chilenos"

A días de ser oficializado como candidato al Distrito 7 de la Cámara de Diputados, el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, lanzó una dura crítica al oficialismo.

En entrevista con radio Pauta, manifestó que "la izquierda desde hace muchos años (...) ha dejado de hablarle de forma sencilla, clara, llana a los chilenos y a las chilenas en los temas que le importan, y me parece que hemos perdido mucho tiempo, hemos dejado que la derecha aparezca como adalid del cambio, del malestar y de la esperanza”.

Sobre el mismo tema y en referencia a la candidatura de Jeannette Jara, el exalcalde de la Ciudad Puerto defendió su estrategia: “Lo que intenta es construir un programa con medidas que tengan que ver con la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. El programa le tiene que hacer sentido a la gente”.

Además, fue consultado por la salida de Mario Marcel y recordó que el arribo del expresidente del Banco Central al Gobierno fue interpretado como continuidad con la ex Concertación: “Mario Marcel fue un muy buen exponente de esa política económica (...) de tal forma que la salida de Mario Marcel debe ser leída de esa forma. Yo no creo que haya muchos cambios en la política económica que vaya a empujar el gobierno aquí a siete meses”.

A juicio del exjefe comunal sigue pendiente la discusión sobre un nuevo modelo de desarrollo. “Cuando hablo de modelo de desarrollo, hablo de cosas súper concretas: la pobreza, la concentración económica, la desigualdad, el colapso ecológico”, afirmó, y subrayó que “la mitad de los asalariados chilenos gana aproximadamente 600 mil pesos líquidos”.

Finalmente, se refirió a la presencia de Miguel Ángel Calisto en su lista parlamentaria (compuesta por la Federación Regional Verde Social y Acción Humanista): “Es extraño, porque el diputado Calisto estaba apoyando a través de Demócratas a Evelyn Matthei (...) me parece que las convicciones en política son súper importantes”.

En esa línea, Sharp agregó que “el diputado Calisto complejiza una idea que es muy clara en la lista (…) esta es una lista que apoya incondicional e irrestrictamente a Jeannette Jara y no a otra candidatura”.

