Jorge Sharp advierte una vez más que la alianza que llevó a la Presidencia a Gabriel Boric "no alcanza para ganar en noviembre"

Jorge Sharp, candidato a diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso por el pacto «Verdes, Regionalistas y Humanistas», se refirió a las elecciones de noviembre.

En conversación con Tele13 Radio, el exalcalde de Valparaíso dijo que respalda “completamente” la candidatura presidencial de Jeannette Jara y afirmó que el traspié respecto a sus bases programáticas “son cosas que pueden suceder en el marco de una campaña compleja y larga”.

Añadió que le “parece que la presentación del programa es el primer paso. Ahora lo que corresponde, a mi juicio, es escuchar a la gente, ver qué opina del programa que se propone, y eso supone entrar en lo que yo llamo ‘modo Jara’”.

“El ‘modo Jara’ es despliegue territorial, conversación, y esta es una primera idea que me parece muy importante, ojalá conversar no con los convencidos, no con los militantes solamente de los partidos que apoyan a Jeannette, sino que hablar con las familias de clase media, y en particular con aquellas que les cuesta mucho con su sueldo llegar a fin de mes, que es un gran grupo de chilenos y chilenas que están en todo el país”, indicó.

Asimismo, el exjefe comunal sostuvo que “lo que está construyendo eso es algo que al menos nosotros desde el movimiento del que soy parte, que es Transformar Chile, estamos sosteniendo desde hace rato, es que lo que se está construyendo aquí es una nueva alianza”.

Sharp subrayó que “la alianza que llevó a la Presidencia al Presidente Gabriel Boric, quiero decirlo, no alcanza para poder ganar en noviembre la presidencial ni tampoco para construir mayorías parlamentarias que sostengan un eventual gobierno de Jeannette Jara”.

Pese a esto, señaló estar “convencido que Jeannette Jara puede ganar la presidencial, pero para eso tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que salir de la idea de hablarle la barra brava o a los convencidos y conquistar a mucha gente, incluso a gente que ha sido detractora de este Gobierno, de que va a poder vivir mejor con Jeannette Jara en la Presidencia de la República”.

