Jorge Sharp advierte que a la derecha "no le va a costar nada" ganar la Presidencial si la izquierda no construye una "alianza amplia"

Hace dos semanas, el movimiento Transformar Chile, que lidera el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, llegó a entendimiento programático con la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y materializaron su apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Mulet, uno de los cuatro contendores en la Primaria oficialista del 29 de junio.

Esto fue explicado por la ex autoridad comunal porteña, quien en conversación con Puranoticia.cl abordó las principales motivaciones que hay detrás de este respaldo al parlamentario por la región de Atacama, junto a dilucidar una de las grandes interrogantes que se abren: ¿Apoyará al candidato que resulte vencedor en la Primaria?

En primer lugar, Sharp señaló que "Transformar llegó a entendimiento programático con la FRVS en base a 16 puntos en común, que son parte de la propuesta de Jaime Mulet y, en función de eso, se ha resuelto apoyar su candidatura para la Primaria de junio. Esperamos que estos puntos sean parte de su plataforma presidencial, entonces como movimiento estamos con esa decisión adoptada".

Pero, ¿qué busca Transformar apoyando a Jaime Mulet? A juicio del ex Alcalde de Valparaíso, es sencillo: "Colaborar y contribuir a la construcción de una nueva alianza, que es mucho más amplia que el mundo oficialista, para constituir una plataforma política, social y programática que tenga capacidad de disputarle a la derecha en noviembre la presidencial. Estamos en un momento donde tenemos a una derecha con mucha fuerza, con capacidad, con audibilidad, en la sociedad chilena, tanto por sus fortalezas como por las debilidades del Gobierno y del progresismo".

Y continuó su respuesta señalando que "acá requerimos un esfuerzo de articulación lo más amplio posible de todas y de todos, para empujar un programa democrático en noviembre. Programáticamente, además, pensamos que parte de las claves de esta campaña presidencial y parlamentaria guarda relación con temas vinculados al regionalismo, que han estado en segundo plano en los gobiernos, y ahí pensamos que la FRVS con Jaime Mulet tienen un tremendo aporte que realizar. La región de Valparaíso tiene múltiples potencialidades, es rica en recursos, pero en muchos sentidos sigue siendo el patio trasero de la Metropolitana, y eso es lo que pensamos que tiene que acabarse y tener parlamentarios –ojalá con una mayoría– que ponga sobre la mesa estos temas y empuje esta agenda olvidada hace tanto tiempo".

LA DERECHA A POR TODO

A lo largo de la entrevista, el abogado de profesión se refirió varias veces al poder que actualmente tiene la derecha electoralmente, dando cuenta de las chances que tienen de lograr no tan sólo la presidencial en noviembre, sino que también la parlamentaria.

"Yo espero que la construcción de las listas parlamentarias se realice con un principio fundamental, que aquí el problema es la derecha, por tanto yo espero que eso se construya sin vetos ni exclusiones. El adversario que tenemos al frente viene por todo, no sólo por la presidencial; viene por la parlamentaria y por el poder completo del Estado. Esta no es una derecha como la de Piñera 1 o 2, esta es una derecha que ha tomado conciencia que para empujar su programa tiene que hacerse del poder total del Estado, sin miramientos de ningún tipo", dijo Sharp.

El ex jefe comunal de la Ciudad Puerto también sostuvo que "esperaría que este amplio marco de fuerza asumiera aquello y que pusiéramos a competir en las listas a los mejores y a los que tengan más capacidad electoral y más trayectoria. Nosotros éramos de la idea que era necesario realizar primarias parlamentarias, pero eso no se pudo concretar. Por lo tanto, espero que esta amplitud y diversidad se exprese en un esquema de dos listas, que creo que es el que mejor expresa esta perspectiva de alianza amplia para las elecciones de noviembre de este año en el Congreso Nacional".

¿APOYARÁ AL GANADOR DE LA PRIMARIA?

De paso, aseguró que tanto él como Transformar apoyarán al candidato que resulte vencedor en la Primaria Presidencial del oficialismo: "Sí, efectivamente, vamos a apoyar al electo en la Primaria. No vamos a especular con eso. Nos hubiera gustado que hayan habido más nombres, no sólo del mundo oficialista. Marco (Enríquez-Ominami) podría haber competido y otros liderazgos también, pero más allá de eso, la apuesta que hacemos, más que ingresar al oficialismo, es que el conglomerado oficialista se acaba en noviembre, sea en triunfo o en derrota electoral".

También comentó que "en caso de que el candidato triunfante ganara la Presidencial, debe gobernar con una alianza mucho más amplia y con más actores, como el mundo rural, regionalistas, movimientos de afuera, entonces se requiere una base política más amplia. Y en el caso de la derrota es más nítido eso. Es decir, más que ingresar al oficialismo, lo que estamos tratando de contribuir es a entregar un mensaje de que para enfrentar a la derecha no basta con la suma de partidos oficialistas, sino que acá lo que se requiere es ampliarlo a los independientes, organizaciones sociales, rurales, regionalistas. Esa es nuestra mirada, nuestro aporte, y nos parece que candidaturas como la de Jaime Mulet lo han entendido así".

EL FRENTE AMPLIO Y PROCULTURA

Finalmente, el último tópico abordado por Jorge Sharp dice relación con el impacto electoral que podría tener en el Frente Amplio el caso Procultura. Al respecto manifestó que "yo no voy a hacer exactamente lo que han hecho con nosotros durante varios años. Creo que quien tiene que juzgar el impacto de este caso en dicho partido es la ciudadanía con su voto. No quiero seguir haciendo leña del árbol caído. La gente espera que sus candidatos al parlamento tengan propuestas, que eviten que esto vuelva a suceder y que se pongan en la lógica constructiva. En ocho años de la Alcaldía, nosotros vivimos dificutades, pero siempre dimos el paso adelante para poder explicar, contar, enfrentar y corregir si era necesario, y creo que la gente lo valoró mucho".

Consultado específicamente por el rol que se le ha atribuido públicamente al diputado Diego Ibáñez en la arista Procultura, Sharp subrayó que "puede ser un contendor en la elección parlamentaria o no, pero yo no soy quién para decirle cómo debe actuar".

Asimismo, indicó que "no soy reserva ética de nadie ni soy quién para decirle a la gente cómo debe comportarse, cada uno tiene que comportarse en función de sus patrones éticos y de los motores que lo llevan a estar en política. Yo al menos entiendo la política como una herramienta para el servicio de los demás y no para mí mismo, y he intentado ser coherente con eso en mi vida política y Transformar intenta cultivar esos valores también. Por eso no quiero hacer leña del árbol caído".

Por último, concluyó diciendo que "es sabroso que haga comentarios del Frente Amplio, pero no sé si actualmente eso contribuye en algo. Nosotros queremos contribuir desde Transformar a la construcción de esta alianza amplia, porque veo que con todo lo que está pasando en la política de nuestro país, a la derecha no le va a costar nada ganar la presidencial. Yo pienso que se están pavimentando las condiciones para que eso suceda y que suceda categóricamente. Mientras nosotros estamos concentrados en esto y analizando estos casos, la derecha avanza".

PURANOTICIA