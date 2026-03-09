Advierten segundas intenciones tras el proyecto Parque Barón: "Es un show de la Empresa Portuaria de Valparaíso”

Una nueva controversia se suma al desarrollo del proyecto Parque Barón en el borde costero de Valparaíso. El dirigente urbano y director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos, denunció que parte de las obras que se ejecutan en el lugar podrían estar destinadas a facilitar operaciones portuarias, pese a que el proyecto ha sido presentado como un parque urbano para la ciudad.

En entrevista con Puranoticia Matinal, Bustos aseguró que la iniciativa estaría siendo utilizada para financiar infraestructura que, a su juicio, terminaría beneficiando directamente a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), situación que —según sostiene— podría vulnerar la legislación vigente.

“El parque urbano Barón es un show de la Empresa Portuaria de Valparaíso”, afirmó el dirigente durante la conversación.

CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto Parque Barón ha sido presentado como una de las principales obras urbanas del borde costero porteño. Según informó recientemente el Gobierno, la iniciativa ya supera el 70% de avance en su primera etapa y contempla una inversión superior a los $23 mil millones para intervenir cerca de 12 hectáreas.

La propuesta considera la construcción de áreas verdes, espacios recreativos y deportivos, mobiliario urbano, senderos peatonales con accesibilidad universal, iluminación y juegos infantiles.

Sin embargo, la iniciativa ha enfrentado diversas dificultades durante su desarrollo. Uno de los principales puntos críticos ha sido el futuro de la histórica bodega Simón Bolívar, que está destinada a albergar restaurantes, cafeterías y un centro de eventos, cuya operación permitiría financiar parte del funcionamiento del parque. Actualmente, el recinto enfrenta trabas operativas debido a la falta de estacionamientos y una vía troncal exigida para proyectos de esta magnitud.

En medio de este escenario, surgió una nueva denuncia que pone en duda el destino de algunas de las obras que se ejecutan en el sector.

LA DENUNCIA DE BUSTOS

El dirigente ingresó recientemente una presentación formal ante la Municipalidad de Valparaíso, solicitando que el Departamento Ambiental, la Dirección de Obras Municipales (DOM) y la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla) revisen técnicamente parte de la infraestructura que se está construyendo.

La denuncia apunta específicamente a una losa de hormigón reforzado de más de 17 mil metros cuadrados contemplada en los planos de la denominada “Vía Bicentenario”.

Según los antecedentes presentados, esta estructura tendría un espesor de 25 centímetros de hormigón estructural, estándar que —de acuerdo con Bustos— se utiliza habitualmente para soportar tránsito de carga pesada.

“Lo que corresponde es que las autoridades determinen si esta obra realmente responde a un parque urbano o si estamos frente a infraestructura que podría habilitar operaciones de carácter portuario”, señaló.

El dirigente explicó que las dudas surgieron tras detectar un aumento en los recursos destinados a pavimentación dentro del proyecto.

“Nos parecía muy sospechoso que se gastara tanto dinero en el Parque Barón, por eso hicimos una presentación a Contraloría hace casi tres meses”, sostuvo.

¿SUBSIDIO A LA ACTIVIDAD PORTUARIA?

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a un eventual conflicto con la Ley de Modernización de los Puertos (Ley 19.542), que establece que las empresas portuarias estatales no pueden recibir subsidios directos del Estado.

Según Bustos, el acuerdo firmado entre el Ministerio de Vivienda, el Serviu y la Empresa Portuaria incluiría una cláusula que permitiría construir una vía destinada al movimiento de cargas portuarias.

“Esa cláusula pide construir una carretera colindando con la línea del tren para movilizar cargas peligrosas o sobredimensionadas”, explicó.

A su juicio, si esa infraestructura fue financiada con recursos del Ministerio de Vivienda, podría configurarse un subsidio indirecto a la actividad portuaria.

“El Serviu tiene prohibición de gastar dinero en cuestiones industriales. Su presupuesto es para parques humanos”, afirmó.

AUMENTO DE RECURSOS

El dirigente también cuestionó el incremento de recursos destinados a pavimentación dentro del proyecto, el cual —según indicó— habría sido aprobado a fines de 2025.

“Mi sospecha es que la autoridad subrogante del Serviu aumentó la cantidad de dinero para pavimentación el 30 de diciembre, cerca de las cinco de la tarde”, afirmó.

De acuerdo con Bustos, ese aumento reforzaría la hipótesis de que la infraestructura se estaría construyendo con estándares pensados para operaciones logísticas portuarias.

“Lo que están haciendo en definitiva es un depósito de contenedores más una vía reforzada para sacar esa carga”, sostuvo.

EVENTUAL PRONUNCIAMIENTO DE CONTRALORÍA

El dirigente señaló que los antecedentes también fueron presentados ante la Contraloría General de la República, organismo que —según indicó— aún no ha emitido un pronunciamiento.

“Aquí yo tengo la impresión de que puede haber delito. Pero quien tiene que pronunciarse es la Contraloría”, afirmó.

Asimismo, insistió en que la denuncia busca esclarecer el verdadero destino de las obras y asegurar que se cumpla la normativa ambiental y urbanística.

“Lo que buscamos es transparencia en el uso de los recursos públicos y en el desarrollo urbano del borde costero de Valparaíso”, concluyó.

PURANOTICIA