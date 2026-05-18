Autoridades aseguran que delitos en la región de Valparaíso han registrado una baja de 8% durante los primeros meses de 2026

Una baja de 8% en los delitos registrados en la región de Valparaíso durante los primeros meses de 2026 informaron este lunes las autoridades, en el marco del comité policial semanal que se realizó en dependencias de la Delegación Presidencial Regional.

La instancia reunió a representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Armada, Gendarmería y diversas autoridades de Gobierno, quienes además dieron cuenta de procedimientos recientes vinculados a incautación de drogas, armas, detenciones y desarticulación de bandas delictuales en distintas comunas de la zona.

El Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que tras la revisión de cifras "hemos podido constatar que a la fecha, después de estos dos meses que llevamos trabajando juntos, se puede establecer un 8% de disminución de hechos delictuales, que en el fondo es aproximadamente 1.500 delitos menos, 1.500 víctimas menos, 1.500 sufrimientos menos. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea".

Asimismo, planteó que "en las últimas semanas tuvimos una reunión ampliada con todos los seremis de Seguridad del país y, en virtud de esas orientaciones que nosotros estamos desarrollando, las acciones de mayor presencia en el territorio: recuperación del territorio y mayor coordinación. Esto trae los resultados planteados, que comparativamente a 2025, tenemos una disminución de los delitos".

Carabineros, por su parte, destacó que la semana pasada pudieron incautar más de 5.000 cajetillas de cigarros de contrabando en Nogales, sumado a la incautación de más de 15 kilos de marihuana en la misma comuna de la provincia de Quillota.

"Tenemos un hecho positivo de destacar respecto a la recuperación de parte de las especies sustraídas del influencer (mexicano). Esto fue a raíz de que la misma gente empezó a tomar contacto con esta persona y él se comunicó rápidamente con Carabineros, quienes hicieron las diligencias y procedieron a la detención de un menor de 16 años por el delito de receptación y la entrega de dos de estos discos duros”, señaló el coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros de Viña del Mar.

En cuanto a las cifras, en la semana hubo 855 detenidos y la incautación de 219 armas de fuego y 548 armas cortopunzantes. También se informó de la desarticulación de 13 bandas delictuales y 576 vehículos encontrados durante el año.

Por su parte, el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez, destacó que "se hizo un procedimiento muy importante en Quillota, donde por disparo injustificados y el inicio de posibles homicidios que habían ocurrido, se logra la detención de 14 personas. Lo grande es la incautación de armamento, drogas, munición y explosivos, lo que fue un golpe bien importante para la comuna de Quillota, para poder sacar de circulación estas bandas que estaban comercializando drogas y también que obviamente estaban realizando disparos injustificados”.

Asimismo, señaló que “se logró también, en un caso muy mediático, poder detener a dos personas integrantes de una banda que asaltaba un servicentro Copec en la ruta 68. Fue importante, ya que uno de ellos poseía tres órdenes de detención por distintos delitos. De la misma forma también se logró la detención por Cibercrimen, de personas que realizaban amenazas. También se logró detener a uno de los participantes del cuádruple homicidio que hubo en Quillota, como del triple homicidio frustrado.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, sostuvo que en la cárcel de Valparaíso "se han implementado nuevas tecnologías: cámaras de seguridad, fortalecimiento del espacio aéreo, que vienen a reforzar, principalmente, la labor que día a día ejecuta nuestro personal al interior de la unidad penal. Se han aumentado los controles de seguridad, los procedimientos de registro y allanamiento para prevenir también hechos de violencia. A la fecha, Gendarmería Chile ha desarrollado cerca de 660 controles preventivos de seguridad, se han encontrado más de 3.300 armas en el poder de los internos y también se han incautado y se han realizado cerca de 3.200 hallazgos de elementos prohibidos asociados a la ley 20.000".

Por su parte, el gobernador marítimo, comandante Carlos Cerda, destacó que “es una región eminentemente marítima, con 26 terminales marítimos en los que se ejecutan constantes patrullajes y trabajamos coordinados con las policías, teniendo buenos resultados en el trabajo conjunto. Tenemos hasta la fecha 109 detenidos por situaciones pendientes por la justicia y otros delitos y estamos trabajando con los municipios para despejar de rucos el borde costero. Además, el trabajo con Aduanas es importante para detectar droga y hemos tenido buenos resultados: a nivel nacional llevamos más de 70 toneladas de droga incautadas”.

PURANOTICIA