Diputado Celis confiesa que trabaja para que a operadores políticos "se les solicite que den un paso al costado" en Servicios de Salud

En medio de la discusión por los millonarios recortes presupuestarios que afectarán a la red pública de salud, el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis, conversó con Puranoticia.cl y puso sobre la mesa un crudo diagnóstico: la existencia de "operadores políticos" al interior de los Servicios de Salud del país, un problema que calificó como "el ingrediente político que hay lamentablemente en cada uno de los Servicios de Salud de Chile".

Ante esta realidad, el parlamentario de Renovación Nacional (RN) confesó que se encuentra coordinando acciones con las jefaturas de las distintas redes asistenciales de la zona para depurar las plantas administrativas de personas que no cumplan un rol técnico real.

El congresista detalló que ya están solicitando la información detallada de las contrataciones a los directores de los servicios de la región. Al respecto, enfatizó la transversalidad de su postura: "Hay una cantidad de operadores políticos, yo lo digo con nombre y apellido, me da exactamente lo mismo que sean de derecha, izquierda, o centro, o extrema izquierda, o extremo, o extrema de derecha, pero eso es un dato real".

De acuerdo con el legislador oficialista, el objetivo es transparentar los recursos y priorizar la atención directa de los usuarios por sobre los compromisos partidarios. Por ello, explicó la estrategia en la que está involucrado: "Nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables para que, en este gobierno, aquellos que son operadores políticos, (...) vengan de Bachelet, vengan de Lagos, vengan de Piñera, vengan de Boric, se les solicite que den un paso al costado".

EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

El parlamentario aclaró que esta labor se está realizando en conjunto con las actuales autoridades de las redes de Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota y Aconcagua. Según Celis, no se trata de ejercer una coacción, sino de una revisión técnica exhaustiva:

"Estamos trabajando, no presionando, sino trabajando con los directores que están hoy día en su cantidad de subrogantes para que hagan un análisis de aquellos que realmente aportan a la atención de los pacientes y aquellos que solamente están ahí por un favor político y su función es operar políticamente".

Con estas medidas, el presidente de la Comisión de Salud espera que se logre una mayor eficiencia en el gasto público hospitalario, asegurando que los fondos fiscales financien las necesidades reales de los pacientes y no el resguardo de puestos políticos de ningún sector.

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