Johannes Kaiser y pacto de Libertarios con Republicanos y Social Cristianos: "Estamos para hacer política de derecha de verdad"

En un evento junto a sus adherentes, Johannes Kaiser fue proclamado de manera oficial como el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), actividad en la que pronunció un encendido discurso donde afirmó que no se bajará de la contienda, que hará respetar su palabra, además de criticar fuertemente a Jeannette Jara.

Puranoticia.cl conversó justamente con el Diputado por la región Metropolitana, para conocer sus sensaciones a pocas horas de ser oficialmente designado como carta a La Moneda por la tienda que él mismo fundó después que dejó el Partido Republicano.

En primer lugar, el parlamentario sostuvo que estará "de todas maneras" en la papeleta y que algunos no le creen porque "los políticos tienen mal acostumbrados a los periodistas. Entonces parten de la premisa que todos los políticos mienten. Pero cuando yo digo una cosa, se hace, y desde un principio dije que no me bajaría. A mí me obligaron a dar mi palabra y cuando lo hago la cumplo a rajatabla".

DERECHA DIVIDIDA

Fue este fin de semana cuando, además, se oficializó la formación del pacto parlamentario que agrupa al Partido Nacional Libertario, con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, instancia que se llamará «Derecha Unida» y que espera llevar 183 candidatos a la Cámara de Diputados, de los que 77 de ellos serían mujeres.

Al respecto, Johannes Kaiser sostuvo a Puranoticia.cl que "muestra la capacidad que tenemos los libertarios de ir generando uniones para ofrecer una mejor gobernabilidad al país. En ese sentido, hay una consolidación de lo que podemos llamar una alternativa a lo que ha sido la derecha tradicional en Chile, de la cual nosotros salimos. Pero no hicieron las cosas como correspondía, no le cumplieron a su base de votación y el resultado es que estamos aquí para hacer política de derecha de verdad".

Respecto a cómo se logra en la derecha la unión que demuestra la izquierda, enfatizó en que "no sé qué tan unida está la izquierda, yo creo que sólo está unida en torno a cargos. Pero ahora viene el camino de la oposición y ahí veo a gente de izquierda que dice que no votará por Jara. Hablamos del señor Harboe, del señor Squella, y muchas voces autorizadas que dicen que no votarán por ese proyecto politico".

Respecto a lo que ocurre en su sector, manifestó que "nosotros en la oposisión tenemos aproximaciones distintas de cómo hacer política y eso nos ha generado fricciones y ha generado que se establezcan estos proyectos distintos, pero a la hora de los 'qué hubo' la unión se dará en torno a proyectos legislativos y gestión gubernamental en la medida que esta represente a todos los sectores".

Por último, acerca de si le cerraba definitivamente a un acuerdo por una lista parlamentaria única con Chile Vamos, planteó que "matemáticamente no necesariamente sirve; segundo, hay incompatibilidades, porque si Amarillos tenía problemas en ir con Republicanos, imagínese cuántos problemas tendrá en ir con nosotros; tercero, me parece interesante que cuando Guillermo Ramírez habla de lista única habla sólo de Republicanos y no de nosotros. ¿Creen que nosotros no vamos a llevar lista si no nos incluyen? Además, la gente tiene derecho a elegir entre programas distintos, con dirigencias que toman decisiones distintas".

CRÍTICAS A JARA

Luego repasó a la candidata presidencial del oficialismo, la militante del Partido Comunista (PC), Jeannette Jarra, de quien reconoció que puede tener buenas intenciones, aunque aclaró que "el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Sí, puede tenerlas, pero creo que lo que quieren es poder. Hay personas que quieren poder y están dispuestas a hacer de todo para alcanzarlo".

Luego, precisó que "si crees que un sistema que ha fracasado en todas partes del mundo, que lo único que ha generado ha sido dolor, pobreza, hambre, muerte y emigración forzada, y que ese sistema va a funcionar en nuestro país, puede ser que tenga un problema de ser muy soberbio intelectualmentalmente. El problema no es el sistema, es la gente que lo implementa. En ese sentido, tiene algo de fe esa idea, una fe sin Dios, y sí puedes tener buena intención pero si los resultados son siempre los mismos, es un poco descabellado pensar que ahora sí va a funcionar".

Cabe recordar que uno de los puntos más álgidos y que más ronchas sacó tras su discurso en Espacio Riesco durante su proclamación, fue cuando afirmó que Jeannette Jara es Michelle Bachelet, pero "con esteroides”. Esto le valió una serie de críticas este domingo, partiendo por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Estas palabras fueron explicadas por Johannes Kaiser en diálogo con Puranoticia.cl, donde argumentó que "yo hablaba del Gobierno de Bachelet, que fue malo, que hizo esto y esto otro, y yo dije que el de Jara va a ser con esteroides; es decir, una Bachelet potenciada, con más músculos, con más convicción y con menos restricciones. Yo me refiero al Gobierno, que será un Gobierno con más fuerza para hacer las cosas mal. Cuando uno ve a alguien con esteroides, es más musculoso, es más fuerte y corre más rápido... si los esteroides se usan para el doping deportivo".

PURANOTICIA