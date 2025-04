Johannes Kaiser descarta bajar su candidatura presidencial y dobla su apuesta: ofrece "cambios sustantivos e incluso subversivos"

Faltando un poco más de siete meses para la Elección Presidencial, los partidos y coaliciones políticas han comenzado a tomar una serie de definiciones pensando en lo que serán sus candidatos y sus apoyos. En este contexto se encuentra el Partido Nacional Libertario, cuya carta a La Moneda, el diputado Johannes Kaiser, conversó con Puranoticia.cl acerca del camino que va a recorrer de aquí al 16 de noviembre.

Y es que mientras Chile Vamos aún se dirime si va a hacer Primarias o llegarán directamente con Evelyn Matthei a la papeleta de la primera vuelta; y el Partido Republicano sigue firme con la aspiración presidencial de su abanderado, José Antonio Kast; en la vereda libertaria, el tercero en discordia de la derecha, ha asegurado que continuará hasta las últimas instancias con su candidatura para presidir el país.

"¿Yo por qué me voy a bajar? ¿Por qué me habría de bajar?", comenzó preguntándose Kaiser ante los análisis que surgen respecto al fraccionamiento con el que la derecha enfrentará la Elección Presidencial teniendo tres cartas en la papeleta.

En ese sentido, explicó que "a Chile Vamos le propuse en varias oportunidades el hecho de sentarnos a conversar de un proyecto político con mínimos comunes, pero no quisieron; después les dije que no voten a favor de la reforma de pensiones porque no iba a haber proyecto político común si lo votaban a favor, y lo votaron; después les digo que no voy a ir a Primarias –aunque nunca formalizaron ninguna conversación– y al par de días empiezan a molestar para que hagamos Primarias. Es como... 'ya po'".

DERECHA FRACCIONADA

El parlamentario de la región Metropolitana se ha ido posicionando paulatinamente en las encuestas, algunas incluso que lo muestran como el único que puede desbancar a Evelyn Matthei y convertirse en el representante de la oposición en una eventual segunda vuelta. Así es como surge la interrogante de si debe ser José Antonio Kast el candidato a La Moneda que tiene que bajarse para evitar el fraccionamiento.

Al respecto, Kaiser sostuvo tajante que "no, ¿por qué? Si está en su derecho de defender su proyecto político y su candidatura presidencial. Si éste es un sistema democrático. Si Piñera ganó en su momento fue por el agotamiento de los gobiernos de centroizquierda, porque Bachelet lo hizo mal; y después ganó la izquierda porque Piñera tampoco lo hizo bien. Al final lo que hemos tenido los últimos años es una alternancia en el poder porque la gente no está satisfecha con esos gobiernos".

Sobre la posibilidad de que Evelyn Matthei no lo apoye en caso que él avance a segunda vuelta el 16 de noviembre, planteó que "las coaliciones se hacen después, no antes. Esa es una mala costumbre chilena. Por lo demás, los votos no son de Matthei ni míos, hay que tenerle respeto al votante, que es quien decide dónde va su voto. Si a una eventual segunda vuelta va la señora Jara o la señora Matthei, yo no puedo decir a mi votante que no vote por una de ellas, porque es su voto y es una persona autónoma que tomará la decisión respecto a lo que cree que le conviene más al país".

Pero a pesar de toda esta división en la derecha, el Partido Nacional Libertario está negociando con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano la posibilidad de tener una lista parlamentaria común, aunque con la particularidad que tendrán dos candidatos presidenciales: Kaiser y Kast, tal como ya ocurrió en la Elección Presidencial de 2005 con Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, mientras la entonces Alianza por Chile (hoy Chile Vamos) presentó una lista parlamentaria única para competir.

El entrevistado también analizó lo que ocurre en la vereda del frente, en la izquierda, que a pesar de tener una gran cantidad de candidatos, existe consenso en que realizarán Primarias para llegar con una sola carta a noviembre: "Acá la pregunta es si el Partido Radical, el PPD o la DC van a apoyar a una candidata del PC si gana la Primaria, candidata que acaba de decir que Cuba es una democracia, sólo que distinta a la nuestra. Cuando se dice que la oposición está fracturada, se ignora que el Gobierno está igual de fracturado, si lo único que los tiene arrejuntados –como se dice en el campo– es el interés de ordeñar la vaca, el Estado. Pero en materia de ideología y percepción de buenas políticas públicas, hay un mundo de diferencias".

EL FENÓMENO KAISER

Asimismo, el legislador abordó con Puranoticia.cl lo que ha sido su irrupción en la carrera presidencial, señalando que "por lo visto, hemos tenido un eco suficiente como para transformarnos en una alternativa seria de llegar a La Moneda. Estamos trabajando para ofrecer un proyecto razonable y que la gente lo respalde. Hemos tenido mucho éxito, de la mano de miles de nuestros militantes que han hecho un trabajo maravilloso de generar estructura, mística, política en terreno y multiplicando nuestro mensaje, fenómeno como hace tiempo no se veía en nuestra política chilena".

Pero, ¿cómo se puede obtener ese 50% + 1 para llegar a La Moneda? A su juicio, "la política chilena normalmente ha resuelto problemas haciendo lo que se llama moverse al centro y yo no creo que en tiempos de crisis exista el centro, que es una posición indefinida. Cuando a la gente le aprieta el zapato, deja de tener atractivo el centro porque no tiene interés de que las cosas cambien".

"¿Qué sucede en una crisis económica, de seguridad o institucional? La gente empieza a demandar cambios sustantivos a la situación que están viviendo y nosotros ofrecemos ese cambio sustantivo e incluso subversivo para la institucionalidad que se ha ido creando en torno a nuestro sistema democrático", prosiguió.

Finalmente, y ante la consulta de si cree que ese "cambio subversivo" podría alejar a los votantes, expuso "nos estamos haciendo cargo de algo de lo que la derecha chilena nunca se hizo cargo, que son quejas razonables de ciertas falencias del sistema. Ese corporativismo, esa alianza entre los intereses privados y el mundo político que se beneficia a costo del ciudadano corriente, es algo que hemos estado persiguiendo".

"La derecha no tiene por qué ser sólo una derecha económica. Cuando uno defiende los principios eternos de la libertad, uno defiende los intereses de la gente corriente que se siente representada por eso. No tiene por qué la derecha o la política ser de clases, sino que tiene que ser de principios", sentenció Kaiser a Puranoticia.cl.

PURANOTICIA