Joaquín Lavín pone en debate presidencial propuesta de bono a familias: se financiaría con crecimiento y reducción del gasto público

A través de ejemplos concretos, el economista, académico y político nacional, Joaquín Lavín Infante, aborda en su nuevo libro, «Chile, ahora es cuando», lo que debe hacer nuestro país para regresar a la senda del progreso en materia económica.

En la presentación de su nueva obra, el ex Alcalde de Santiago afirmó que Chile necesita, de manera urgente, retomar su crecimiento económico para poder salir de la “trampa de los países de ingreso medio” y alcanzar el tan anhelado desarrollo.

También afirma que para combatir el calentamiento global, el mundo necesita lo que hoy Chile tiene: cobre, litio, energías renovables y combustibles verdes, además de recordar que se está dispuesto a invertir y pagar altos precios por ello.

Bajo este contexto, el ex Ministro de Educación durante el primer Gobierno del ex Presidente Piñera conversó con Puranoticia.cl acerca de esta nueva publicación, además de dar a conocer –muy fiel a su estilo– recetas para lograr este propósito.

Una de sus propuestas habla de generar un nuevo pacto social, del que comenzó explicando que "Chile debe volver a crecer, en el sentido de que Chile es de clase media, pero con muchas necesidades. Entonces, crecer al 2% significa duplicar el nivel de vida de la población en 40 o 50 años. Por primera vez pasa algo muy lamentable: la generación de nuestros hijos vive peor que la de nuestros padres. A un hijo mío o a futuros nietos, les va a costar más comprar casa o encontrar trabajo".

Frente a este anáilsis, Joaquín Lavín continuó detallando que "no podemos seguir marcando el paso, sino que hay que volver a crecer, y para eso se necesita un nuevo pacto social. Primero: hacer un compromiso con las familias chilenas, decirles que esto va en serio, que deben mandar a los niños al colegio, que tengan buena educación, que la cultura de la trampa se tiene que acabar, que hay que pagar el Transantigo; pero también decirles que serán socios de Chile, que van a ir en la parada, que si Chile crece y si se reduce el gasto público excesivo, un porcentaje va directamente a ustedes y directamente al bolsillo. Esa es la propuesta".

El ex Alcalde de Las Condes también comentó a Puranoticia.cl que "obviamente el crecimiento significa siempre que va a haber más trabajo y todo eso, pero yo creo que hoy se necesita algo más directo y que la gente lo sienta en el bolsillo, porque ya no creen. Dicen que no les sirve, que no creen, que es pura burocracia. Entonces propongo que se cree un fondo que se vaya generando con la plata extra del crecimiento de Chile y con la reducción del gasto público, y que haya un reparto anual".

"Es una cosa nueva para Chile, pero quiero ponerlo ahí en la discusión, sobre todo ahora en el debate de las campañas presidenciales. Es como un bono, pero que sea un bono en serio. Si Chile crece al 4%, que haya un bono; si Chile logra reducir el gasto público en 5 mil millones de dólares... bueno, que la mitad vaya a este bono", prosiguió el ex candidato presidencial, quien presentó su libro «Chile, ahora es cuando» en compañía del ex Presidente Eduardo Frei y del senador Francisco Chahuán.

