Jenny Arriaza fue designada como nueva Seremi de Seguridad Pública en Valparaíso

El Ministerio de Seguridad Pública anunció la designación de los nuevos Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Seguridad Pública en todas las regiones del país, quienes asumirán en sus cargos el próximo domingo 1 de junio de 2025.

La secretaría de Estado informó en su sitio web que en la región de Valparaíso asumirá el puesto Jenny Arriaza Inostroza, politóloga, diplomada en Seguridad Ciudadana y máster en Ciencias Sociales; ex Directora (s) de Seguridad Pública y Humana de la Municipalidad de San Miguel, con más de nueve años en la administración pública.

De acuerdo a lo establecido en la Ley del nuevo Ministerio, entre las tareas de los Seremis de Seguridad Pública está resguardar, mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región, además de generar las condiciones necesarias para su restablecimiento; requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio; coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública en la región; y adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos.

ESTOS SON LOS SEREMIS

Región de Arica y Parinacota, Elsa Cortez San Francisco, trabajadora social, ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, con más de 18 años de experiencia en la administración pública.

Región de Tarapacá, Ana María Peralta Cáceres, abogada, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública y ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, con más de 12 años en la administración pública.

Región de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, abogado, magíster en Derecho, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antofagasta, ex Fiscal Regional Económico, ex Juez Titular del Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta, entre otros cargos, con más de 40 años de experiencia en la administración pública y el mundo privado.

Región de Atacama, Lorna Bown Valenzuela, trabajadora social, diplomada en Seguridad Ciudadana, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública y ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, con más de 11 años en la administración pública.

Región de Coquimbo, Adio González Cortés, ingeniero comercial, diplomado en Derecho Procesal Penal, ex Director Ejecutivo Regional Metropolitano Sur, Coquimbo y de Arica y Parinacota del Ministerio Público, con más de 30 años en cargos de Alta Dirección Pública.

Región de Valparaíso, Jenny Arriaza Inostroza, politóloga, diplomada en Seguridad Ciudadana y máster en Ciencias Sociales; ex Directora (s) de Seguridad Pública y Humana de la Municipalidad de San Miguel, con más de 9 años en la administración pública.

Región Metropolitana, Alejandro Jiménez Mardones, abogado, diplomado en Reforma Procesal Penal y en Gerencia Social y Políticas Públicas, docente universitario, ex Director General de la Corporación de Asistencia Judicial y ex Director Nacional de Gendarmería de Chile, con más de 20 años en la administración pública.

Región de O’Higgins, Rodolfo Núñez Bustamante, trabajador social, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública y ex Coordinador Regional de Seguridad Pública, con más de 11 años de experiencia en la administración pública.

Región del Maule, María José Gómez Castillo, periodista, diplomada en Prevención del Delito, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública y ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, con más de 9 años en la administración pública.

Región del Ñuble, Jorge Muñoz Álvarez, profesor de Historia y Geografía, diplomado en procedimientos administrativos y contratación pública, así como también en responsabilidad del funcionario público, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública y ex Coordinador Regional de Seguridad Pública, con más de 28 años de experiencia laboral.

Región del Biobío, Paulina Stuardo Juliá, administradora pública, diplomada en Prevención del Delito, ex Administradora Municipal de Chiguayante, con experiencia laboral en la Subsecretaría de Interior y en la Subsecretaría de Prevención del Delito, con más de 11 años en la administración pública.

Región de La Araucanía, Israel Campusano Lobos, profesor de Educación Técnico Profesional, diplomado en Análisis Criminal para la Seguridad Pública y en Inteligencia Estratégica, actual director de Seguridad Pública en la Municipalidad de Temuco, con una amplia experiencia en ámbito público y privado.

Región de Los Ríos, Alejandro Reyes Catalán, abogado, diplomado en Seguridad Ciudadana, magíster en Seguridad Urbana y Política Criminal, actual Delegado Presidencial Provincial de Ranco y ex Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Ríos, con más de 13 años en la administración pública.

Región de Los Lagos, Patricia Rada Salazar, abogada, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública, ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, ex Seremi de Justicia y Derechos Humanos y ex Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, con más de 5 años de experiencia en la administración pública.

Región de Aysén, Ruth Vallejos Cuitiño, abogada, diplomada en Reforma Procesal Penal, magíster en Gerencia y Gestión Pública, actual Seremi Suplente de Seguridad Pública y ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, ex Defensora local de Coyhaique, con más de 25 años en la administración pública.

Región de Magallanes, Carla Barrientos Hernández, ingeniera en administración pública y municipal, diplomada en Criminología y en Gestión Directiva y Gestión Pública, con más de 15 años en la administración pública.