Jefes regionales de la PDI y Carabineros se reunieron con el gobernador Mundaca para avanzar en iniciativas de seguridad para 2026

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Guillermo Gálvez; y la Jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, quienes fueron recientemente ratificados en sus cargos para el periodo 2026.

En la instancia, la máxima autoridad regional, junto con felicitar a los altos mandos, dio cuenta de la importancia de seguir trabajando de manera conjunta en iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad en la Quinta Región.

"Nos hemos reunido con Guillermo Gálvez, prefecto inspector de la PDI con asiento en la región de Valparaíso, y con la General Patricia Vásquez, Jefa de Carabineros, también en nuestra región. Lo hemos hecho para expresarles nuestro agradecimiento y nuestra felicidad porque ellos van a seguir un año más al frente de los mandos policiales de la Policía de Investigaciones y Carabineros. Nos ha tocado trabajar con ellos intensamente en iniciativas de equipamiento policial e infraestructura policial. Estamos conforme con lo que hemos avanzado y nuestro compromiso con la seguridad de la región es un compromiso irreductible, entendiendo que la seguridad no solamente tiene que ver con equipamientos o con infraestructura, sino también con la recuperación de espacios públicos, apostar por la cultura y el deporte como las piedras angulares del buen desarrollo", sostuvo el gobernador Mundaca al término del encuentro.

De esta manera, durante el encuentro se revisaron las iniciativas logradas este 2025 en materias de seguridad, equipamiento e infraestructura y las proyecciones para el próximo periodo, así como también se abordaron las medidas que se han tomado en materia de seguridad pública por parte de ambas entidades policiales.

El Gobierno Regional de Valparaíso recordó que ha dedicado importantes recursos para la seguridad y fortalecimiento del trabajo policial en el presente periodo, contando con inversión para el desarrollo de infraestructura y equipamiento para Carabineros y la PDI, tal como la inauguración del cuartel PDI de Los Andes, la firma del convenio para mejorar sus dependencias en Rapa Nui, la inauguración del Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema) en Viña del Mar, además de financiamiento para equipamiento y nuevos carros para Carabineros, entre otros proyectos, así como también diversas iniciativas para la recuperación y conservación de espacios públicos en las comunas de la región.

PURANOTICIA