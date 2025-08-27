Jefe de gabinete del Delegado Presidencial de Valparaíso renuncia luego de ser separado de sus funciones tras denuncia por Ley Karin

El jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Nelson Ruminot, presentó su renuncia tras una denuncia de Ley Karin en su contra.

El ahora exfuncionario fue denunciado por parte de dos trabajadores de acoso laboral y violencia en el trabajo. La situación se habría producido durante una reunión.

Quien era la mano derecha del delegado Yanino Riquelme había sido separado de sus funciones tras la denuncia.

En una reunión de Televigilancia Móvil, Ruminot se habría molestado mientras le intentaba aclarar una información correspondiente al área de Adquisición y Finanzas. "Cuando hablo yo… te callas”, habría dicho.

Al ser interpelado, el exjefe de gabinete abandonó molesto la cita, según consigna radio Biobío.

PURANOTICIA