Jeep robado en julio de 2024 fue recuperado en Concón: detuvieron a hombre de 37 años

En el marco de diligencias investigativas desarrolladas por carabineros de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso, un hombre de 37 años, identificado con las iniciales F.A.B.G., fue detenido por su responsabilidad en delitos relacionados con falsificación, uso malicioso de instrumento público y receptación de vehículo motorizado.

El procedimiento se efectuó en calle Santa Margarita, en Concón, donde se ubicó un Jeep Grand Cherokee Laredo, que portaba placas patentes de fabricación artesanal.

Tras las pericias, se estableció que las placas patentes del móvil presentaban encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado, con fecha 24 de julio de 2024.

En el lugar, los funcionarios de la policía uniformada incautaron el vehículo, además de dos ejemplares de placas falsificadas y documentación asociada.

El detenido, quien mantiene antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Fiscalía local de Viña del Mar, pasando a control de detención.

Posteriormente, tras el desarrollo del juicio oral, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó sentencia condenatoria, imponiendo a F.A.B.G. la pena de 3 años y 1 día de presidio por su participación en los hechos investigados.

"El SEBV de Carabineros Valparaíso reafirma su compromiso con la prevención y persecución de delitos que afectan al parque vehicular, contribuyendo activamente a la seguridad pública y al fortalecimiento de la labor investigativa especializada", señalaron.

PURANOTICIA