Jeannette Vega califica de "ilegal" y "arbitraria" salida de exdirectora del Hospital de San Antonio y evalúa recurrir a Contraloría

La exministra de Desarrollo Social del Gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Vega, es desde hace ocho días subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, nombramiento que desató una fuerte polémica, mantiene al recinto sumido en una crisis interna y significó la salida de la directora del establecimiento, Loreto Maturana.

Frente a este escenario, la exsecretaria de Estado descartó tajantemente dar un paso al costado. Durante una entrevista concedida a La Tercera, la profesional calificó la remoción de Maturana como una medida ilegal, advirtiendo que representa un duro golpe tanto para el sistema público como para los profesionales que ingresan a sus puestos a través de concursos.

Al abordar la posibilidad de dejar su cargo, la exautoridad fue enfática: “De esa pregunta se asume que la solución correcta frente a un abuso de autoridad es ceder ante él, y no lo es. Si renuncio al hospital bajo presión política, sin causa legal, sin acto administrativo fundado, estoy validando lo que ocurre: que en Chile basta con organizar suficiente presión mediática y política para remover a un funcionario público de su cargo”.

En la misma línea, profundizó sobre las consecuencias que tendría su eventual dimisión, señalando que “eso no le devuelve el cargo a la directora y establece un precedente gravísimo para cualquier profesional del sistema público que en el futuro sea designado sin el beneplácito político de turno. Renunciar, que es lo más cómodo para mí, es lo peor para el sistema”.

Respecto a la forma en que recibió la noticia sobre la desvinculación de la directora del recinto hospitalario, Vega confesó haber reaccionado “con estupor, de la misma manera como la gran mayoría de la comunidad de acá. Me parece que su salida es ilegal, que es arbitrario y que no puede ser que se ponga en riesgo la Alta Dirección Pública por alguien que simplemente generó un abuso de autoridad”.

Por otro lado, la facultativa también se refirió a su relación con la actual titular de Salud, aclarando su postura frente a eventuales escenarios políticos: “nunca he conversado con la ministra (May) Chomali temas que tienen que ver con su ministerio. Es más, jamás aceptaría un cargo político en un gobierno de José Antonio Kast, aunque me lo pidiera. Nunca aceptaría un cargo político en un gobierno de extrema derecha”.

Ante la interrogante sobre la posibilidad de emprender medidas judiciales por lo sucedido, la exministra indicó: “Confío en la justicia y en los jueces que van a hacer que esta decisión ilegal no se pueda llevar a cabo. Ahora, si yo tomaré acciones, lo estoy viendo con mi abogado, pero estoy explorando una denuncia ante la Contraloría General de la República para que investigue esta situación”.

Finalmente, quien también se desempeñara como subsecretaria de Salud Pública en el primer gobierno de Michelle Bachelet y directora de Fonasa durante su segundo mandato, reflexionó sobre la magnitud del conflicto. “Este escenario jamás lo pude prever. ¿Cómo voy a prever un escenario en el cual, por un cargo técnico que ni siquiera es un cargo de primera línea, en un hospital pequeño, va a generar este tipo de controversia? Obviamente que no puedo prever algo tan irracional y tan loco como lo que ha ocurrido”, concluyó.

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