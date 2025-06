Jeannette Jara reafirma tono unitario y propone plan habitacional para jóvenes en visita a la región de Valparaíso

En el marco de su campaña presidencial, la ex ministra del Trabajo y candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, recorrió este viernes la comuna de Villa Alemana, donde dio a conocer propuestas en materia habitacional y respondió a las tensiones que han marcado el debate oficialista previo a las primarias del 29 de junio.

Jara recalcó que su candidatura busca representar a una coalición amplia y no únicamente al PC. “Lo único que quiero decir es que el Partido Comunista ya es gobierno hoy día, en el gobierno del que encabeza el presidente Gabriel Boric. Formamos parte de este gobierno y que si yo soy elegida la candidata a las primarias, yo voy a ser la candidata de una coalición de centro izquierda amplia y unitaria. No de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile, no de un partido. Y en eso quiero ser sumamente clara, así que van a estar todas y todos convocados”, afirmó.

Frente a los dichos cruzados entre candidaturas del oficialismo, la ex secretaria de Estado llamó a mantener el foco en la participación ciudadana. “Lo demás de los dichos que se han expresado el último día lo desdramatizo completamente, son parte de una elección y yo me concentro en lo que nos corresponde hacer como candidatos, que es trabajar para que el 29 de junio vaya a votar la mayor cantidad de gente”.

Sobre las diferencias entre postulaciones, Jara reconoció que son parte natural del proceso. “Cuando hay una contienda electoral como esta, a veces se tienden a diferenciar ciertas las candidaturas para efecto de poder generar cierta identidad en la población y sepa por qué en votar la gente, si fuéramos todos iguales ¿para qué iríamos a una elección?”. Y agregó: “Tanto Carolina Tohá, que lo ha manifestado públicamente en torno a que ella es parte de este pacto, como yo, hemos dicho que sea cual sea el resultado, hay que tener madurez política. Y creo que la tenemos todos los que estamos en esta carrera de primarias, así que no tengo ningún resquemor al respecto”.

Uno de los ejes centrales de su visita fue la problemática del acceso a la vivienda. En ese marco, Jara anunció la meta de construir 360 mil viviendas sociales y un programa especial de crédito hipotecario para jóvenes de entre 25 y 35 años, con tasas rebajadas y subsidios focalizados.

“Queremos que quienes han hecho un gran esfuerzo con su familia para poder seguir estudiando, encontrar un trabajo y luego no tener ninguna posibilidad de acceder a una vivienda propia va a ser muy complejo y va a generar mucha frustración en las actuales generaciones”, sostuvo.

La ex ministra también criticó la excesiva burocracia que enfrentan los comités de vivienda. “Son años están los vecinos organizados en comités haciendo trámites que luego resultan ser ineficaces o que quedan parados en la burocracia de alguna oficina. Y lo segundo que han manifestado es la necesidad de tener una debida orientación para la realización de dichos trámites”, señaló, agregando que su propuesta busca agilizar el proceso de acceso a una vivienda digna.

“Todos quieren tener su hogar, todos quieren estar con su familia en un lugar tranquilo, con las condiciones básicas y adecuadas de vida, y en eso es en lo que vamos a trabajar en nuestro gobierno”, concluyó.

