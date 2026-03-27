Javier Olivares y tren a La Calera: "Faltan las voluntades políticas para acelerar esto"

La extensión del tren desde Limache hasta La Calera vuelve a instalarse en el debate público, aunque ahora marcada por la incertidumbre. Esto, luego de que el Ministerio de Transportes señalara que priorizará proyectos con alta rentabilidad social, dejando en una posición compleja a iniciativas regionales como esta.

En ese contexto, el diputado Javier Olivares abordó en Puranoticia Matinal el futuro del proyecto, apuntando directamente a la falta de decisión política para impulsarlo. “El problema aquí es que claro, faltan las voluntades políticas para poder acelerar esto”, afirmó.

El parlamentario explicó que, pese a los avances previos y a tratarse de una demanda histórica en la zona, el escenario actual responde a una priorización presupuestaria que favorece iniciativas en la capital. “Porque cuando uno tiene voluntad política uno puede apurar, uno puede impulsar un poco para que esto vaya resultando”, agregó.

Las declaraciones se dan en medio de un escenario donde el Gobierno ha transparentado restricciones fiscales y ha optado por privilegiar proyectos con mayor impacto en cantidad de usuarios. En esa línea, una comparación frecuente es la del tren entre Estación Central y Melipilla, que presenta mejores indicadores de rentabilidad social frente al trazado hacia La Calera.

Olivares también advirtió sobre el centralismo en la toma de decisiones: “Tenemos que poner foco en nuestras regiones y de una vez por todas tenemos que dejar de ser tan centralistas”, señaló, insistiendo en la necesidad de equilibrar la inversión pública.

PURANOTICIA