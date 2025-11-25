Javier Olivares responde a Kaiser por dichos sobre la bancada del PDG: "Tengo bastantes cosas en común con Jiles"

El diputado electo por el Distrio 6, Javier Olivares (PDG), respondió al excandidato presidencial Johannes Kaiser, quien aseguró que es difícil que la bancada del Partido de la Gente de Franco Parisi funcione por la diversidad de sus miembros.

En una entrevista radial, el exabanderado del Partido Nacional Libertario puso como ejemplo que “tú no puedes poner a Pamela Jiles, con toda su historia política, y por lo demás me cae muy bien, con el señor Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar”.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario respondió: “Tengo muchas cosas en común con Pamela Jiles. Primero somos ambos periodistas, ambos queremos lo mejor también para el país, ambos fuimos escogidos con alta mayoría”, aseguró.

El exrostro del programa juvenil, "Tremendo Choque", agregó que ambos tienen “las ganas de sacar adelante un proyecto político que está por sobre los egos personales, pero por sobre todo, yo creo, lo que más tenemos en común es que al final lo más importante son las personas, son el Chile que queremos (…) lo mejor es que nos den una oportunidad para que vean este nuevo Partido de la Gente 2.0".

También se refirió al rol de Franco Parisi, líder del partido, frente a los 14 diputados que fueron electos en esta pasada. “Tendrá que ser capaz de poder alinear a todos los diputados. Vamos a tratar de hacerle caso en lo que más se pueda”, agregó Olivares.

