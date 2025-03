Javier Olivares quiere ser Diputado por Valparaíso: Pese a coqueteos de Republicanos, la UDI y RN, competirá por el PDG

Tras varios años viviendo en Estados Unidos, donde trabajó en diversos medios de comunicación, incluso conduciendo noticieros de televisión, el periodista Javier Olivares Avendaño tomó la decisión de radicarse nuevamente en Chile, donde tiene su domicilio establecido en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso.

Es justamente esta ciudad de la provincia de Marga Marga desde donde el profesional da cuenta a Puranoticia.cl no sólo acerca de sus nuevos pasos en el mundo de las comunicaciones, sino que también de su anhelo por competir por un escaño en la Cámara de Diputados, en representación del Distrito 6 del interior de la V Región.

Para ello, el periodista comenzó a militar en el Partido de la Gente (PDG), colectividad que le ofreció un cupo para ir en búsqueda de un espacio en el Congreso Nacional en la Elección Parlamentaria que se realizará el próximo 16 de noviembre.

"En mi época de reportero pasaron cosas en Chile y yo decía 'cómo podemos estar así' y que la clase política nos lidere de tan mala manera. He tenido varias invitaciones para participar en política, pero no aceptaba porque estaba chico, pero creo que ahora podría tomar este desafío", señaló Javier Olivares en «Hora de Noticias».

El periodista de profesión, de 37 años, soltero y radicado definitivamente en Chile hace ya algunos meses, comentó tras su larga estadía en Estados Unidos que su incursión en el mundo de la política se dio justamente mientras se desempeñaba laboralmente en este país, confesándose abiertamente como "opositor" tanto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric como en su momento al Gobierno de Joe Biden.

Fue durante la pandemia cuando Olivares retomó popularidad en nuestro país. Y es que tras haber conducido programas juveniles, tanto en radio como en televisión, emigró a Estados Unidos, desde donde criticó en duros términos la campaña del entonces candidato Gabriel Boric, para luego continuar durante su periodo en La Moneda. Esto hizo que su nombre estuviera permanentemente en portales informativos.

En este contexto, fueron varios los políticos que se le acercaron para captar su interés y que fichara por sus filas para futuros procesos eleccionarios. Si bien, los rechazó todos, algunas reuniones con Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, hicieron que mirara con buenas ojos su incorporación a esta colectividad de oposición.

Así es como comienza a militar por el PDG, tienda a la que representará en la Elección Parlamentaria de noviembre, buscando un cupo por el Distrito 6: "El PDG tiene harto que ver conmigo porque es un partido que ha tenido subidas y bajadas, pero con gente rica en lo que plantea. Me he reunido con mucha gente, con varios otros partidos y líderes, pero nunca con un partido recién armándose y comenzando".

"El Partido de la Gente, y lo digo con mucho orgullo, es un partido que está preocupado de los emprendedores y de la clase media, y liderado además por gente de clase media, que no son de la casta política y donde no hay hermanos ni primos ni familiares que estén tratando de mover sus hilos para meter a tal o cual en un puesto. El proyecto me acomodaba bien, me sentí bien desde el momento en que me invitaron a participar", continuó expresando el comunicador limachino.

Acerca de los "coqueteos" que ha tenido con otros partidos de oposición, el periodista expuso que "conocí a Franco (Parisi) en Estados Unidos, me reuní con él un par de veces, pero a Republicanos los veo de buena manera, de hecho me junté con un representante en el Congreso, que me ofreció participar con ellos. Con Chile Vamos hasta el día de hoy me siguen hablando, quieren reunirse conmigo, de la UDI y RN, para poder hacer algo, pero hasta este momento ya estamos cerrados".

Acerca de las necesidades que ve en la gente del interior de la región de Valparaíso, indicó que "yo soy una persona que mira las cosas que pasan y digo 'cómo es posible', y eso es algo que le pasa a la gran mayoría de la gente del país. Las necesidades de la región no son tan disímiles a las del resto del país: salud e inseguridad".

En materia de salud, Olivares subrayó que "los recursos están mal repartidos. Parte del presupuesto nacional, que tiene que ver con atención en salud que llega con sus recursos a hospitales, Cesfam o atenciones de primera instancia, no se ven reflejados". En ese sentido, precisó que la zona tiene buenas instalaciones hospitalarias, como el Biprovincial Quillota - Petorca, pero "no tiene terapeutas ocupacionales y no es posible. No es posible que no haya terapeutas ocupacionales, no es posible que haya que esperar meses para atenderse. Eso, entre otras cosas".

Respecto al área de transportes, dijo que la situación de la locomoción hacia el Hospital Biprovincial de Quillota "es grave, pero eso es algo que pasa en Los Andes o San Felipe, donde las personas no pueden llegar porque no hay móviles y no los pueden ir a buscar". Así es como planteó que en el Estado de La Florida, en EE.UU., hay 44 hospitales del Gobierno local y que "en ese lugar se pagan impuestos parecidos a Chile, entre el 6% y 7%, que sale del bolisllo de las personas que entre 2,5% y 3,5% va a salud. Con ese mismo ejemplo, si usted empieza a utilizar parte de esos recursos que salen del bolsillo de los usuarios y los pasa a transportes para que haya mejores vans o taxis que pasen a buscar a tres o cuatro personas, eso sería una forma de colaborar para llegar a terapias y solucionar problemas, y no se necesita ley para eso, sino que se tiene que dar la voluntad de las personas para que los recursos se utilicen de mejor manera".

Por último, acerca de su futuro en caso de no obtener un escaño en la Cámara, señaló en diálogo con Puranoticia.cl que "uno siempre debe tener un segundo, tercer o cuarto plan para seguir adelante. Hoy apuesto 100% a poder llegar al Congreso con la ayuda de Dios y el electorado. Si no, puedo hacer otras cosas, soy un profesional, siempre he trabajado en el mundo privado y seguiré haciéndolo, ya sea en Chile o en el extranjero. Creo que he hecho un buen trabajo afuera, creo que siempre las puertas han estado abiertas para poder volver a ser lo que yo siempre he sabido hacer, que es hacer periodismo y hacer comunicaciones".

PURANOTICIA