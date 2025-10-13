Javier Olivares espera que el PDG saque dos diputados en la V Región y promete trabajar por mejorar el transporte en el Distrito 6

El periodista y ex animador de televisión, Javier Olivares, hoy candidato a diputado por el Distrito 6 de la región de Valparaíso en representación del Partido de la Gente (PDG), manifestó su plena confianza en lograr un escaño en la Cámara Baja en las elecciones parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre en nuestro país.

El comunicador aseguró que su colectividad se encuentra en un buen momento y que espera que el PDG obtenga dos cupos parlamentarios en la región, uno en el Distrito 6 –que él encabeza– y otro en el Distrito 7, que concentra las comunas del litoral.

Olivares, quien ha consolidado su figura pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, destacó que su candidatura busca representar a los habitantes del interior de la región, poniendo el acento en los problemas cotidianos que enfrenta la ciudadanía, especialmente en materia de conectividad y transporte.

Según explicó el periodista que estuvo radicado en Estados Unidos largos años, la falta de un sistema de transporte eficiente se ha convertido en una de las mayores deudas del Estado con las comunas del interior de la región de Valparaíso.

En esa línea, el candidato sostuvo que uno de sus principales compromisos será impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo del transporte regional, con una mirada integral y sostenida en el tiempo. Aseguró que su trabajo legislativo estará enfocado en promover soluciones concretas para zonas postergadas como Olmué, Limache y Nogales, donde la precariedad del transporte público limita las oportunidades de empleo, educación y calidad de vida de miles de familias del interior de Valparaíso.

En materia electoral, sostuvo a Puranoticia.cl que "trato de ser súper cauto en referencia a lo que sucede con las encuestas, pero estamos bien contentos porque hemos aparecido en varias. Hace unos meses atrás no estábamos en ninguno de los lugares, ni siquiera entre los 30 o 35 lugares que muchas de las encuestadoras pueden consultar, y la verdad es que hoy estamos apareciendo en varias encuestas dentro de los primeros cinco, así que estamos contentos y agradecidos del cariño de la gente".

Bajo este contexto, se animó a adelantar que "yo creo que podemos sacar dos candidatos, pero eso es resorte de Dios, de la Virgen y, por supuesto, de los electores, que el próximo noviembre 16 tienen que irse muy seguros a las urnas, ir a votar por la lista E y, en mi caso, I-69, Javier Olivares Diputado".

Acerca del transporte en el Distrito 6, sostuvo que "es un tema grave que tenemos hoy día en la zona. Yo he sido un crítico hace mucho tiempo del tema del tren. Hace poco entré a un tren vacío, había poca gente, pero durante la semana es realmente triste. Hoy las personas de gran parte del Distrito 6, por ejemplo Marga Marga, en Limache u Olmué, la gente se queda sin conexión a una hora bien cercana a la tarde, por tanto, hay varias restricciones que impiden que las personas puedan utilizar el transporte público, y no solamente del tren, sino también de micros y colectivos".

"Hoy día nuestra zona queda completamente desconectada a las 9 de la noche. Usted si quiere viajar, por ejemplo, de Limache a Villa Alemana, no tiene ninguna forma de hacerlo, a pesar de que el Alcalde de Limache prometió que habrían nuevos recorridos, pero la gente no es lo que siente en la calle", complementó Olivares.

Por ello, el candidato del PDG subrayó que "yo estaría de acuerdo frente a cualquier proyecto que tenga que ver principalmente con el desarrollo y el transporte, pero desarrollo real, porque nos han prometido durante años. Llevamos más de 30 años esperando por un tren hacia La Calera o Quillota, pero eso no va a pasar incluso después de cuatro años. Los proyectos están hechos, pero hoy día la burocracia y la permisología es un tema gravitante dentro del Estado, por tanto es muy complejo poder llegar a acuerdos hoy día, incluso dentro de los próximos cuatro años".

Por último, el comunicador enfatizó que "mentirle a la gente y decirle que el tren va a llegar a La Calera en los próximos cuatro años –como he escuchado a algunos candidatos– es una muestra de cómo hoy día se está haciendo política. Frente a su pregunta, si hay posibilidades de rebajar el tema del transporte, muchos de los beneficios hoy día se los llevan directamente las personas que están en Santiago, en las grandes ciudades, y no de Limache, Nogales, Olmué y comunas que ustedes conocen".

