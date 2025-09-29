Javier Olivares debuta en segundo lugar de encuesta por el Distrito 6, sólo detrás de Chiara Barchiesi: Mella lidera en el oficialismo y Millones asegura doblaje de republicanos

El domingo 16 de noviembre, la zona interior de la región de Valparaíso será escenario de una de las contiendas parlamentarias más relevantes del país, cuando el Distrito 6 elija a sus ocho nuevos representantes en la Cámara de Diputados. La elección se anticipa competitiva, considerando que cuatro de los actuales diputados optarán por postular al Senado, abriendo espacio para la llegada de varios rostros nuevos.

En este contexto, Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta, que busca ofrecer una fotografía más actualizada acerca del panorama electoral en la zona. Para ello, el sondeo se realizó a 1.175 hombres y mujeres de 18 años o más, todos inscritos en el Servicio Electoral (Servel) en alguna de las comunas que componen la zona interior.

La recolección de datos se efectuó a través de correo electrónico, WhatsApp y encuestas presenciales, en dos etapas: entre el 8 y el 12, y posteriormente entre el 22 y el 25 de septiembre, mientras que la contramuestra presencial se aplicó los días 24 y 25 del mismo mes para reforzar la representatividad de los resultados.

Los números entregados por el estudio permiten dimensionar la correlación de fuerzas y las tendencias que marcarán la disputa electoral, en un distrito que históricamente concentra un peso político clave y que este año podría experimentar una significativa renovación de sus liderazgos en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Antes de ver sus resultados, vale recordar que el Distrito 6 se compone de Calle Larga, Cabildo, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

El primer lugar –tal como en los primeros tres sondeos– es para la diputada Chiara Bachiesi, quien se quedó con 10,6% de las preferencias en septiembre, cifra que de todas maneras le significa una caída de casi 2 puntos respecto al sondeo de agosto. De todas maneras, la parlamentaria republicana es carta fuerte para la reelección.

Haciendo su ingreso al sondeo aparece el periodista y carta del Partido de la Gente (PDG) a la Cámara Baja, Javier Olivares, quien se queda con un 9,8% de las menciones, cifra que lo posiciona en un buen lugar en su propósito de llegar al Congreso Nacional.

Quien se mantiene en el tercer puesto de la carrera al Distrito 6 es el ex consejero regional (core) de Valparaíso y actual carta de la Democracia Cristiana (DC), Cristian Mella, quien registra un 9,4% de apoyos, cifra que es 1,3 puntos porcentuales mayor a la registrada en el sondeo publicado a principios de agosto por Puranoticia.cl.

Si bien, en el sondeo anterior aparecía en segundo lugar, el ex core de Valparaíso, Manuel Millones, sigue apareciendo en posiciones de avanzada, aunque esta vez la carta del Partido Republicano registra un 8,6%, vale decir, 1,1 puntos porcentuales más baja que la anotada hace casi dos meses en el mismo sondeo por el Distrito 6.

Con 7,1% de las menciones, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán, quien se inscribió como independiente con apoyo del Partido Liberal en el Distrito 6 de la región de Valparaíso, también asoma como carta fuerte al Congreso Nacional en noviembre.

Luego aparece el actual senador por la región de Valparaíso y militante del Frente Amplio (FA), Juan Ignacio Latorre, quien registra 5,1% de apoyos durante su primera evaluación en este sondeo que da una radiografía del Distrito 6 de la zona.

Más atrás se ve al actual diputado Gaspar Rivas, quien competirá por la reelección en cupo de la Democracia Cristiana (DC) en la lista del oficialismo. El ex RN y ex PDG registra un 3,6% de preferencias, cifra que representa una caída de 1,4 en relación a agosto.

El actual diputado y carta del Partido Socialista (PS) a la reelección, Nelson Venegas, registra un 3,4% de apoyos si la elección en el Distrito 6 fuera este domingo, cifra que es 1,5 puntos porcentuales más baja que la de agosto. Le sigue la ex delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, del Partido Comunista, que reporta un 3,0% de respaldo, registrando una caída de 1 punto porcentual en relación a dos meses atrás.

Luis Pardo, ex diputado por el Distrito 6 y actual candidato de RN, llega a 2,8%, vale decir cayó 0,1 punto porcentual en comparación al sondeo de agosto. Carolina Julio, de Evópoli, fue evaluada por primera vez, llegando a un 2,4% de las preferencias. Javier Crasemann, carta de la UDI, sube 0,2 puntos y llega a 2,2% según la encuesta.

El ex consejero regional de Valparaíso, Percy Marín, de las filas de RN, cae 0,1 punto porcentual en comparación a agosto, reportando un 2,1% en septiembre. Le sigue el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien registra 1,9%, cayendo casi 3 puntos. Catalina Otero, de la UDI, también ingresa a evaluación, con un 1,5%. Cierra el listado, la carta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Octavio González, con 1,4%.

Cabe hacer presente que 12,3% de los consultados mencionó a "otro" como su candidato al Distrito 6 de la Cámara de Diputados, mientras que un 12,8% de los encuestados dijo que no sabía o lisa y llanamente no respondió a la encuesta elaborada por Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile y dada a conocer este lunes por Puranoticia.cl.

PURANOTICIA