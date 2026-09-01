Javier Olivares arremete contra gerente peruano de Enap: "Tuvo que escapar del Perú porque ahí nadie le iba a dar pega"

Duras críticas lanzó el diputado Javier Olivares (PDG) en contra de la contratación del ingeniero peruano Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio como gerente de la Refinería Aconcagua de Enap, en Concón, luego que Puranoticia.cl revelara una serie de antecedentes de su trayectoria profesional y registros administrativos en su país.

Cabe recordar que el parlamentario por el Distrito 6 de la región de Valparaíso presentó un oficio para que la estatal explique cómo se concretó la llegada de Alméstar al cargo, qué procedimiento de selección se utilizó y si quienes participaron de su contratación conocían los antecedentes que registra en su país de origen.

Bajo este contexto, y en conversación con Puranoticia.cl, el diputado Javier Olivares cuestionó que un profesional que –según los antecedentes expuestos en su requerimiento– figura en registros peruanos de inhabilitaciones y sanciones haya terminado ocupando un cargo ejecutivo en una empresa estatal chilena.

"Nosotros obviamente nos preguntamos, al igual que la gran mayoría de chilenos que siguen este tipo de noticias, ¿cómo es posible que una persona que está inhabilitada en el país vecino, una persona que ha sido cuestionada, una persona que ha sido investigada, que ha sido tratada como imputado bajo investigaciones dentro de la Contraloría del Perú, hoy día está trabajando en una empresa estatal pagada con platita de todos los chilenos, con sueldos que son millonarios?", manifestó.

"TUVO QUE ESCAPAR"

El diputado del PDG fue especialmente crítico al referirse a la situación laboral de Alméstar en Perú, recordando que "él está inhabilitado para poder trabajar en el Perú, es decir, él tuvo que escapar sí o sí del Perú, porque ahí nadie le iba a dar pega. Entonces se viene para acá y aquí los chilenos nos abrimos de manos y de brazos, lo recibimos y le damos platita, le damos trabajo y lo ponemos en un puesto envidiable".

El parlamentario agregó que, a su juicio, la situación debe ser aclarada y que corresponde determinar cómo se produjo la contratación del ejecutivo peruano. "Eso no puede ser, nosotros estamos cansados de ese tipo de abusos", sostuvo.

Vale recordar que los cuestionamientos expresados por Olivares se relacionan con antecedentes de una auditoría de la Contraloría General de la República del Perú sobre el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, donde Alméstar ejerció como gerente del proyecto y posteriormente como gerente de la refinería. Dicha revisión detectó un retraso superior a tres años y un perjuicio económico calculado en US$269 millones, además de establecer presuntas responsabilidades civiles y administrativas respecto de funcionarios vinculados al proyecto.

¿CÓMO LLEGÓ A ENAP?

Más allá de los antecedentes registrados en Perú, el parlamentario busca que Enap explique específicamente cómo Alméstar llegó a ocupar la gerencia de la Refinería Aconcagua. "Primero, queremos que transparenten cómo llega esta persona a nuestro país, qué concursos se realizaron, de qué manera se contrató, por qué se contrató y –algo más importante– si las personas que contratan en Enap, si estos cazadores de talento sabían de todos estos problemas que este señor tenía en el extranjero", señaló Olivares quien, además, es periodista de profesión.

El congresista también cuestionó que una empresa estatal recurra a un ejecutivo extranjero cuando –según planteó– existen profesionales de nuestro país que están capacitados para desempeñar este tipo de funciones. En ese sentido, expresó que "no nos parece que venga una persona desde otra parte, cuando nosotros tenemos profesionales tremendamente capacitados para poder trabajar".

En esa línea, planteó una serie de interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la llegada del ejecutivo a la Refinería Aconcagua de Enap, cuyas instalaciones están en Concón: "¿Esto es un pago de favor? ¿Quién era esta persona?".

De igual forma, el diputado PDG por el Distrito 6 de Valparaíso enfatizó que esas preguntas deberán ser respondidas mediante antecedentes concretos y no solo por apreciaciones políticas, afirmando que "queremos aclararlo y necesitamos que todos los que estén alrededor de esta contratación den explicaciones".

ESPERA RESPUESTA DE ENAP

Olivares recordó, además, que ya solicitó antecedentes a Enap y que la fiscalización también fue puesta en conocimiento de la Contraloría, pues aseveró que "lo importante es destapar todos estos changüis que uno ve desde afuera", advirtiendo que la estatal deberá responder las consultas formuladas por la Cámara de Diputados.

"A la ley y al reglamento de la Cámara de Diputados no nos pueden decir que no y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya hemos oficiado a la Contraloría, ya hemos mandado las preguntas", sostuvo el legislador.

También insistió en que el objetivo de su presentación es determinar si Enap conocía las sanciones e inhabilitaciones registradas por Alméstar en Perú al momento de contratarlo, además de establecer quiénes participaron en el proceso de selección.

Cabe recordar que Alméstar se desempeña como gerente de la Refinería Aconcagua desde febrero de 2025. Los antecedentes cuestionados por el diputado corresponden a actuaciones y registros administrativos en Perú y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad respecto del ejecutivo. Así, será Enap la que deberá responder qué antecedentes consideró para su contratación, qué procedimiento aplicó y si conocía la situación administrativa del profesional en su país de origen.

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