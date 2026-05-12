Javier Olivares arremete contra Fiscalía por libertad a detenidos por agresión en su contra: "Su trabajo es bastante paupérrimo"

Luego de que el Juzgado de Garantía de Limache dejara en libertad a F.E.P.P. y C.A.P.P., quienes habían sido detenidos por su presunta responsabilidad en la agresión que sufrió Javier Olivares, el diputado criticó duramente a la Fiscalía.

El tribunal dejó a los imputados por los delitos de atentados y amenazas contra la autoridad bajo arraigo nacional, prohibición de acercamiento a las víctimas y firma quincenal.

Tras la audiencia, el parlamentario por el Distrito 6 de la región de Valparaíso sostuvo que "en Chile tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas".

"La Fiscalía ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva. Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público; creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy lo han demostrado", añadió.



Finalmente, expresó que la medida del tribunal es "un mensaje claro para la ciudadanía: vaya y pégale a cualquier persona, que no les va a pasar nada".



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