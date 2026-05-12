Con firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima quedaron los dos imputados por agresión al diputado Javier Olivares

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Limache la audiencia de formalización de F.E.P.P. y C.A.P.P., ambos imputados por los delitos de atentados y amenazas contra la autoridad, en el marco de la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una celebración realizada en la comuna de Olmué.

Durante la audiencia, se exhibió un video donde quedó registrado uno de los golpes propinados al parlamentario del Partido de la Gente (PDG), registro audiovisual que fue incorporado como parte de los antecedentes expuestos ante el tribunal.

En la instancia, la parte querellante solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados. Sin embargo, la petición fue rechazada por el tribunal limachino.

Por su parte, la Fiscalía pidió que se decretara arraigo nacional, prohibición de acercamiento a las víctimas y firma quincenal. Finalmente, el Juzgado acogió sólo las dos últimas medidas, descartando el arraigo.

Asimismo, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir nuevos antecedentes para esclarecer lo ocurrido durante la madrugada del domingo 10 de mayo recién pasado.

Respecto a los hechos, la agresión se produjo durante una actividad por el aniversario del Club Deportivo Montevideo, en Olmué, hasta donde llegó Olivares junto a parte de su equipo. Según la versión entregada por el propio diputado, mientras se encontraba compartiendo en la celebración fue atacado por la espalda por uno de los asistentes, recibiendo golpes de puño y posteriormente patadas, situación que derivó en una denuncia ante Carabineros y en el inicio de la investigación penal.

Posteriormente, desde el club deportivo entregaron una versión distinta, asegurando que el incidente se originó tras un altercado entre el parlamentario y asistentes al evento, además de asegurar que el diputado Javier Olivares llegó al lugar "bajo los efectos del alcohol".

Un hecho que llamó la atención fue que la prensa no pudo ingresar a la audiencia de formalización. Desde el tribunal se explicó que la restricción fue solicitada directamente por la defensa y la parte querellante, argumentando la posibilidad de que durante la audiencia se expusieran antecedentes personales de los involucrados.

En la audiencia participaron el fiscal Rodrigo Lippi, la abogada querellante Ángela Espinoza, en representación del diputado Olivares, y el defensor Felipe González.

Con esta formalización, la causa entra en una nueva etapa judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica exacta de la agresión y las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

PURANOTICIA