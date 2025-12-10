Jardín infantil "Los Trompitos de 7 Colores" de Casablanca recibió la Medalla de la Cámara al cumplir 50 años de funcionamiento

El diputado Arturo Barrios realizó un homenaje al Jardín Infantil de la JUNJI “Trompito de 7 Colores”, que funciona hace 50 años en la comuna de Casablanca, siendo uno de los más longevos y destacados de la región de Valparaíso, contando con la participación de Alejandra Nielsen, Directora Regional JUNJI; Beatriz Lagos, Subdirectora de Calidad Educativa JUNJI; Viviana Baack, Directora del jardín; Claudia Álvarez, presidenta del Centro de Padres y Apoderados; Ana Valdés, educadora; Evelyn Barraza, auxiliar de servicios; Gilda Farías, técnica; Bernardita Huenante, administrativa; y Paola Farías, técnica.

“Creo que es muy importante realizar este homenaje, porque aquí hay tías educadoras, cuidando a nuestras niñas y niños, buscando construir un mañana mejor, y por ello, le hacemos entrega de la Medalla de la Cámara de Diputadas y Diputados a la Directora del Jardín "Los Trompitos de 7 Colores" de Casablanca, Viviana Baack, en representación de toda la comunidad educativa. A todas ustedes, porque se la juegan a diario”, indicó el parlamentario del Distrito 7.

Por su parte, la Directora Regional de JUNJI, Alejandra Nielsen, declaró que “quiero agradecer al diputado Barrios, porque este reconocimiento es muy importante para este jardín, trabajando con miles de niñas y niños, donde ya tenemos a los hijos de los primeros párvulos que estuvieron aquí. También se ha construido una identidad y una forma de trabajo en la comuna de Casablanca; tenemos, un equipo maravilloso, con educadoras de párvulos, auxiliares de servicio, técnicos, administrativos y la representación de las familias del jardín. Estamos super orgullosas del Jardín Infantil "Trompito de 7 Colores" de Casablanca, que han tenido siempre un gran compromiso con su trabajo”.

Asimismo, la directora del Jardín Infantil de Casablanca, Viviana Baack, afirmó que “me sumo a las palabras de la directora regional, y como encargada, creo que es un honor este reconocimiento, en especial para todas las y los funcionarios del jardín, por todo el compromiso que tiene esta comunidad educativa con las familias y la comunidad de Casablanca, y con el amor que le tenemos a nuestros niños”.

Finalmente, el diputado Barrios destacó que "la educación parvularia es la base de todo el proceso educativo. Allí se desarrollan las habilidades socioemocionales, cognitivas y de aprendizaje que acompañarán a cada niño y niña durante toda su vida. Valorar y fortalecer la educación inicial no es un lujo: es una inversión estratégica para el país y una responsabilidad que debemos asumir con convicción".

