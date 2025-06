Jaime Bassa, Tomás Lagomarsino y Hotuiti Teao se mantienen a la cabeza de encuesta Monitor Electoral por el Distrito 7 de Valparaíso

Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile realizaron una encuesta para tener una mirada actualizada de lo que será la Elección Parlamentaria por el Distrito 7 de la Cámara de Diputados, instancia donde habrá que elegir a los ocho nuevos representantes para el periodo legislativo comprendido entre 2026 y 2030.

Las encuestas se realizaron a través de correo electrónico, mensajes en WhatsApp y en forma presencial a 776 hombres y mujeres mayores de 18 años, inscritos en el Servicio Electoral (Servel) y con local de ubicación ubicado en una de las 12 comunas que componen el distrito de la zona costera de la región de Valparaíso.

Recordar que estas son Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Los datos que entrega el sondeo realizado entre los días jueves 22 y sábado 31 de mayo del 2025 fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo de esta manera una muestra de representación del distrito en cuestión.

Ante la pregunta de si las elecciones para elegir Diputada o Diputado fueran el próximo domingo, ¿por quién de estas personas usted votaría? Los resultados fueron estos:

Aumentando 0,2 puntos porcentuales sus cifras en comparación al sondeo realizado a principios de abril, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, el abogado frenteamplista Jaime Bassa, sigue liderando los resultados en el Distrito 7, quedándose con el 9,0% de las preferencias de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre.

En segundo lugar se ubica el actual diputado Tomás Lagomarsino, de las filas del Partido Radical que buscará la reelección en los comicios de noviembre. El denominado «Doctor del Pueblo» marca un 7,7%, cifra que 0,6 puntos porcentuales más bajas que el 8,3 por ciento que obtuvo en el sondeo publicado el pasado martes 1 de abril.

Luego aparece el también diputado y aspirante a la reelección en el cargo, Hotuiti Teao, quien tendrá que definir si se mantendrá en la independencia política, pero respaldado por Evópoli; o si fichará por el Partido Republicano como lo han venido tentando. Encuesta muestra que su votación llegaría al 7,1% (+0,2 puntos porcentuales).

En el cuarto puesto se ubica la socióloga de 31 años Samira Chahuán, quien se queda con un 5,3% de las preferencias de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre. Cabe hacer presente que en el pasado sondeo registraba un 5,2 por ciento.

El diputado del Partido Republicano por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, es otro de los nombres que aparece mencionando con buenos resultados de cara a los comicios de noviembre, con un 4,6% de las preferencias, vale decir 0,8 puntos más que en abril.

La ex Concejala de Viña del Mar y candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Macarena Urenda, aparece en sexto lugar con un 3,9% de las preferencias. Cabe hacer presente que ésta es su primera aparición en la encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales, pues su candidatura recién fue anunciada el pasado 16 de mayo.

Otra de las cartas que también aparece mencionada por primera vez en la encuesta por el Distrito 7 de la región de Valparaíso es la representante del Comité Central del Frente Amplio y panelista de «Sin Filtros», Valeria Cárcamo, quien se queda con un 3,4%.

El diputado del Partido Comunista y aspirante a la reelección en el cargo, Luis Cuello, también registra un 3,4%, lo que lo mantiene con chances de seguir en la Cámara, gracias a los 0,2 puntos porcentuales que aumentó en comparación a abril.

Del noveno al decimosexto lugar entran figuras como el abogado y ex candidato del Partido Republicano a la Alcaldía de Valparaíso, Rafael González (3,2%), quien cayó 0,7 puntos en relación al sondeo de abril. Le sigue la ex core del Frente Amplio, Nataly Campusano (2,6%), quien bajó sorprendentes 3 puntos en dos meses. Con 2,3% aparece el ex alcalde de Valparaíso y militante de la UDI, Jorge Castro; mientras que la actual diputada frenteamplista Camila Rojas ingresa sólo con 1,4% de los votos; y el actual diputado Arturo Barrios, del Partido Socialista, lo hace con 1,3%. El ex core y presidente regional de la DC, Roy Crichton, entra con 1,2%; y el ex candidato a la Alcaldía de Viña del Mar, Gonzalo Le Dantec, registra 0,8%. Finalmente, el ex consejero constitucional Ruggiero Cozzi, de las filas de Renovación Nacional, cierra el listado con 0,4%.

Cabe hacer presente que un impresionante 42,5% de los encuestados por Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile no contestaron o señalaron no saber por quién votar en la Elección Parlamentaria por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, lo que deja completamente abierta la puerta a los candidatos que aparecen más rezagados.

