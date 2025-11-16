Jaime Bassa luego de sufragar en Viña del Mar: "Cuando emerge la extrema derecha, lo que tambalea es la democracia"

El candidato a diputado por el Distrito 7, Jaime Bassa, votó en la Facultad de Filosofía y Educación de la PUCV, en Viña del Mar, desde donde entregó un mensaje para continuar profundizando la agenda de transformaciones del actual Gobierno.

Tras emitir su voto, sostuvo que "es fundamental que el pueblo se movilice para tener un Congreso, primero por y para Jara, y que permita consolidar la agenda de transformaciones sociales que ha impulsado el Gobierno del Presidente Boric".

De igual forma, el abogado de profesión planteó que "también la historia nos muestra que cuando emerge la extrema derecha, lo que tambalea es la democracia".

El ex vicepresidente de la Convención Constitucional, además, expresó que "el principal compromiso que debiéramos tener las bancadas democráticas, las bancadas que creemos en la democracia, incluso las bancadas de la derecha liberal y más institucionales, es un compromiso con la democracia, con la deliberación, con la independencia de los poderes del Estado y con la autonomía de sus instituciones".

"Hemos visto cómo las democracias en otros países empiezan a morir de a poco, precisamente con la intervención del poder presidencial en esas instituciones, que amenazan la autonomía y la libertad de esas instituciones", aseveró Bassa.

Por último, subrayó que "lo ha hecho Donald Trump, lo hizo Jair Bolsonaro y lo está haciendo Javier Milei. Es importante entender que un Congreso, no sólo para nuestra Presidenta, sino que también en servicio de la defensa de la democracia frente al avance de la derecha más radical".

