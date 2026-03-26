Jaime Bassa acusa al Gobierno de "generar las condiciones" para que haya una emergencia

En medio de la controversia por el alza de los combustibles y sus efectos en el costo de la vida, el diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Jaime Bassa (Frente Amplio), conversó con Puranoticia Matinal, donde lanzó fuertes críticas al Gobierno, asegurando que sus decisiones han contribuido a instalar un escenario de crisis.

“Ellos lo que han hecho, efectivamente, es generar las condiciones para que haya una emergencia”, afirmó el parlamentario de oposición, apuntando a una estrategia deliberada de la administración del Presidente José Antonio Kast. Según explicó, esta lógica obliga luego a adoptar medidas urgentes para enfrentar una situación que, en parte, habría sido provocada por las propias autoridades.

Bassa cuestionó tanto el fondo como la forma en que se implementaron las recientes decisiones económicas, particularmente el aumento en el precio de los combustibles. “Se equivoca en ambas”, sostuvo, agregando que existían alternativas para enfrentar el contexto internacional sin trasladar directamente los costos a la ciudadanía.

El legislador frenteamplista también advirtió sobre un posible impacto estructural en la economía doméstica. “Esto va a impactar (…) no solamente el combustible que uno le echa al auto, sino toda la cadena de bienes”, señaló, enfatizando que el alza repercutirá en transporte, alimentos y servicios.

En esa línea, criticó la falta de diálogo político previo a la implementación de las medidas. “Mientras el Gobierno acepte la mano que uno le tiende, yo siempre voy a estar dispuesto a dialogar”, dijo el Diputado por Valparaíso, aunque advirtió que “si el Gobierno no quiere diálogo, difícilmente uno va a poder dialogar”.

El diputado también acusó un uso excesivo de herramientas administrativas por parte del Ejecutivo, lo que –a su juicio– tensiona el equilibrio institucional. “Me preocupa (…) que el Gobierno esté abusando de su potestad reglamentaria dictando decretos para pasar por encima del Congreso Nacional”, afirmó.

En el plano político-comunicacional, Bassa fue más allá y comparó la estrategia gubernamental con experiencias internacionales. “Lo que hacen es saturar la comunicación política (…) con muchas medidas, muchas de ellas escandalosas, para desviar el foco de la discusión política”, explicó.

Asimismo, advirtió que este escenario podría derivar en la aprobación de iniciativas sin suficiente debate público. “Mientras estamos todos mirando el conflicto del alza de los combustibles, de repente nos van a meter otras medidas”, alertó.

Finalmente, el parlamentario del Distrito 7 planteó la necesidad de avanzar en soluciones concretas para mitigar el impacto económico en la población, especialmente en los sectores más vulnerables. “No podemos dejar a la ciudadanía votada… vamos a tener que buscar mecanismos para paliar esta crisis”, concluyó

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