Iván Poduje y «Sin Filtros» al descubierto: Se devela millonario pago de campaña a empresa ligada a dueño del programa

De regreso en Santiago luego de perder inapelablemente la Elección Municipal de fines de octubre de 2024 ante Macarena Ripamonti por la Alcaldía de Viña del Mar, al arquitecto Iván Poduje Capdeville pareciera lloverle sobre mojado. Esto, luego que se revelara que el ex candidato –que hablaba de que la suya era una campaña austera–contrató servicios por $30 millones a la sociedad Scylla Inc SpA, de Gastón Calcagno, dueño de la productora de «Sin Filtros», programa político donde es panelista.

Así lo dio a conocer Ciper Chile a través de un reportaje en el que puso la lupa sobre las rendiciones de las campañas del año pasado, tanto de Iván Poduje ($30.000.000) como de Francisco Orrego ($261.000.000) –ex candidato a Gobernador Metropolitano y también panelista del espacio de streaming, aunque sólo este último recibe un sueldo mensual como panelista estable– quienes contemplaron gastos para trabajos realizados por esta firma, siendo éstas las únicas facturaciones que Scylla Inc SpA realizó.

En cuanto a la situación específica del arquitecto que soñó con convertirse en Alcalde de Viña del Mar (la ciudad donde estudió en la universidad y tiene una casa), declaró una factura que da cuenta que la empresa de su jefe en «Sin Filtros» realizó servicios de «Campaña» y «Postproducción» y que para ello le pagó un monto de $30.083.200.

En el caso de Orrego, las facturas rendidas ante el Servicio Electoral (Servel) revelan que a la empresa de Gastón Calcagno se le pagó por «Servicios de campaña creativa, audiovisual y producción de spots», «Planificación medios y spots», «Publicidad Google y Meta Aids» y «Prestación de servicios audiovisuales, dirección de campaña creativa, audiovisual y postproducción», por un monto de $261.321.832.

Por estos trabajos, Poduje y Orrego solicitaron al Estado que les devolviera parte de lo facturado, acogiéndose al concepto de reembolsos electorales, basado en la cantidad de sufragios que obtuvieron en los comicios y que hablan de $959 por voto. En ese sentido, el "viñamarino" obtuvo 90.817 votos, recolectó $9,5 millones como aportes de campaña y solicitó al Estado de Chile un reembolso por 51,5 millones de pesos. El hombre de RN, en tanto, solicitó reembolsos por $364,5 millones, de los cuales $165 millones son por los servicios prestados por la empresa de Gastón Calcagno.

Teniendo en cuenta que los dos panelistas le pagaron a una empresa cuyo dueño es el mismo que les deposita por participar en el programa, Gastón Calcagno dijo a Ciper Chile que “no considero que exista un conflicto de intereses. Las actividades de mis dos empresas, Mediapro Max SpA y Scylla Inc SpA, están claramente separadas. Scylla Inc SpA prestó servicios comerciales a las campañas de Francisco Orrego e Iván Poduje dentro del marco legal correspondiente con el rol de agencia general creativa, planificación y campañas de publicidad, productora y realizadora audiovisual y muchos puntos más que están especificados en informes entregados para el Servel. Estos servicios no tienen ninguna relación con la producción de «Sin Filtros», que es gestionada por Mediapro Max SpA con total autonomía editorial".

Iván Poduje expuso al respecto que "¿por qué habría un problema ético? Primero, es un programa privado que se transmite por YouTube y te invitan en función de si eres un panelista atractivo o no. Yo estoy ahí hace mucho tiempo, cuando ni pensaba en ser candidato. No, no tiene nada que ver con eso. Problema ético no veo ninguno. Sería si fuera un canal de todos. Pero esto es una productora privada, yo voy hace mucho tiempo. No, no veo ningún problema", añadiendo que "yo creo que ojalá fuera más gente de todos los sectores políticos a «Sin Filtros». Sé que el programa le carga a mucha gente, pero lo ve un montón de personas. No veo ningún conflicto porque no es la misma empresa en rigor. Uno de los socios tiene esta productora".

Acerca de los motivos que tuvo para contratar los servicios de la empresa de Calcagno, el arquitecto explicó que "básicamente, no sabía quién más lo podía hacer. No tenía partido político… O sea, yo fui candidato independiente y por eso creo que no son casos comparables (con la campaña de Francisco Orrego). Yo junté mis firmas, tuve que conseguir recursos. Entonces, yo después que terminó (la campaña), al programa seguí yendo. Entonces, no tiene que ver con la campaña, son cosas distintas".

Estos millonarios desembolsos de dinero que fueron a dar a los bolsillos del dueño de la productora de «Sin Filtros» no hacen más que cuestionar la imparcialidad editorial del programa, pudiendo incluso en convertirse en una plataforma "lanza-candidatos".

Gastón Calcagno respondió estas interrogantes a Ciper Chile, señalando que "en ningún caso afecta la independencia editorial si la empresa que produce y realiza «Sin Filtros» es una (Mediapro Max Spa) y la otra (Scylla Inc Spa) es la empresa que fue contratada en la campaña de F. Orrego a Gore y de I. Poduje para Alcalde de Viña del Mar. Son compañías autónomas que, además, desde inicios de 2024 se enfocan en negocios diferentes y con distintos colaboradores, con distintas funciones que buscan cumplir finalidades relacionadas con los giros propios de cada una de las sociedades".

Bien vale recordar las críticas planteadas por Humberto Palamara luego que Poduje acusara a este marino (r) viñamarino de "revelar secretos de inteligencia militar" y que, por ello, "tenía que ser juzgado". El aludido apuntó al espacio que «Sin Filtros» le daba a su panelista para hacer estas afirmaciones: "El señor Poduje, en su afán de publicidad, hace daño con sus declaraciones, porque no se ajustan a la realidad y ofende a un viñamarino", agregando que "debe pedir disculpas públicas, abstenerse de formular falsas acusaciones y de promover juicios infundados". Esto, debido a que la Corte Interamericana de DD.HH. falló a favor de Palamara, condenando al Estado de Chile por haber impuesto una sanción que atentaba contra la libertad de expresión y pensamiento, además de vulnerar la propiedad privada.

