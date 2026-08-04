Iván Poduje suma 10 cambios en cinco meses al mando del Minvu: ahora desvinculó a su jefa de gabinete y al jefe de la División Jurídica

A diez ascienden los cambios de altos cargos que ha realizado el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, desde que asumió la conducción de la cartera el pasado 11 de marzo. Las modificaciones incluyen jefaturas de divisiones, jefes de gabinete y responsables de los procesos de reconstrucción, movimientos que el secretario de Estado ha atribuido a una renovación habitual de equipos.

Según informó Fast Check, dos de las salidas más relevantes se concretaron en menos de un mes. Se trata de la desvinculación de la jefa de gabinete del ministro, Fabiola Ríos, y del jefe de la División Jurídica, Jorge Díaz, decisiones que se habrían producido en medio de diferencias internas en la cartera con sede en la Alameda 924 .

En esa misma línea, Radio Biobío señaló que las salidas responderían a eventuales desacuerdos con el estilo de conducción de Poduje, además de renuncias vinculadas a cuestionamientos por los procesos de reconstrucción, conflictos internos y reemplazos derivados de la reorganización de los equipos. Uno de los casos que ejemplifica esta situación se registra en el Serviu de Valparaíso, donde el área de reconstrucción ya suma tres encargados distintos en menos de cinco meses de gestión.

Consultado por estos movimientos, Poduje descartó que se trate de una situación extraordinaria y explicó a la emisora que "hay personas que por razones familiares muy atendibles no pueden seguir ese ritmo y han preferido dar un paso al costado o, en algunos casos, no han cumplido los requerimientos, pero estamos dentro del rango normal de reemplazos que se hacen en una institución como el ministerio".

Asimismo, la autoridad sostuvo que estos cambios forman parte de un proceso normal de renovación de equipos, argumentando que la cartera enfrenta un intenso ritmo de trabajo al desarrollar simultáneamente tres procesos de reconstrucción en distintas zonas del país, lo que exige permanentes desplazamientos de sus equipos.

Las modificaciones también generaron críticas desde el Congreso. La diputada Ana María Gazmuri afirmó a la emisora que "un Ministerio tan importante como el de Vivienda necesita estabilidad, diálogo y capacidad de construir equipo. Si las diferencias internas terminan resolviéndose con la salida reiterada de funcionarios, eso da cuenta de una forma de liderar que merece ser explicada".

Cabe recordar que esta controversia se produce en el marco de la reciente confirmación a Puranoticia.cl de que se encuentran recopilando antecedentes para presentar una interpelación contra el ministro Iván Poduje en la Cámara de Diputados, instancia en la que busca que el titular de Vivienda explique su gestión al frente de la cartera.

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