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ISP aclara criterio para importar medicamentos sin registro y asegura que clínicas y hospitales pueden gestionarlos

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El Instituto de Salud Pública explicó que el problema se produce cuando el mecanismo destinado al uso personal es utilizado para abastecer a múltiples pacientes. El jefe de Anamed, Jorge Canales, aseguró que una clínica u hospital puede realizar el trámite a nombre de un paciente individual y que el proceso puede demorar entre uno y tres días.

ISP aclara criterio para importar medicamentos sin registro y asegura que clínicas y hospitales pueden gestionarlos
Lunes 14 de septiembre de 2026 12:25
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